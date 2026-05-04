Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mango de ducha más barato del mercado: con inserto de ahorro de agua y dos tipos de chorro
Un auténtico chollo que apunta a convertirse en el artículo estrella de la temporada
Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de los baños relajantes no podrán dejar escapar. Se trata del mango de ducha más versatil y que cuenta con dos tipos de chorro. Un auténtico gadget, que por tan solo 4,49 euros, mejorará la calidad del cabello y del cuerpo en cada lavado.
Versatilidad
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone dos tipos de chorro: uno de lluvia, ideal para enjaguar el champú sin dejar restos que deterioran el cabello y otro, de masaje, diseñado para concentrar el agua y aliviar tensiones en zonas puntuales. Además, cuenta con unas boquillas anticalcáreas suaves y flexibles. Sin duda, la solución definitiva para simplificar la limpieza del baño.
Asimismo, dispone de un inserto de ahorro, por lo que limita la cantidad de agua que sale, reduciendo el consumo sin disminuir drásticamente la sensación de presión.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente mango de ducha, que por tan solo 4,49 euros promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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