¿Realmente es tan sana la quinoa? Lo que advierte la OCU sobre el cereal de moda

Muchos son los consumidores que incorporan la quinoa como alimento principal en sus dietas. Hoy en día, se encuentra fácilmente en cualquier estantería de supermercado, sin embargo, hasta hace unos pocos años, pocos sabían de su existencia.

La quinoa es una semilla ancestral originaria de la región andina de América del Sur, cultivada desde hace más de 5000-7000 años alrededor del Lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. Los pueblos indígenas de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Colombia la consideraban un alimento sagrado. En este sentido, la OCU señala que “su expansión internacional ha ido de la mano de su interés nutricional y de su versatilidad culinaria”.

¿Es tan importante desde el punto de vista nutricional?

La quinoa se caracteriza por su alto valor nutricional. Es una proteína completa, lo que significa que proporciona los nueve aminoácidos esenciales para el ser humano.

En esta misma línea, la OCU señala que: “Tiene un 17 por ciento de proteínas, algo menos que la mayoría de las legumbres, pero se trata de proteínas de alto valor biológico, precisamente se destaca que su perfil proteíco”.

Asimismo, contiene un bajo nivel de grasas -de tan solo el 6 por ciento - por lo tanto es más “cardiosaludable y se asemeja al que poseen algunas legumbres”. Además, “al igual que los cereales, es una buena fuente de hidratos de carbono”.

Otro de los puntos fuertes de este alimento es que "aporta más fibra que la mayoría de los cereales (entre un 14 y un 16 por ciento)", afirma la OCU.

¿Es una alternativa sin gluten?

Es cierto que la quinoa es un pseudocereal natural, seguro y apto para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Ahora bien, según señala la organización “hay que tener en cuenta que la mención “sin gluten” en el etiquetado está sujeta a requisitos específicos establecidos por la normativa europea que deben cumplirse para poder indicarlo así”.

La quinoa en la dieta

Este cereal puede utilizarse como guarnición, base para ensaladas… también en sopas y guisos. Sin embargo, “no se trata tanto de usarla para sustituir a otros alimentos, sino para aportar variedad. Puede alternarse con arroz, pasta, patata o legumbres dentro de una alimentación equilibrada.”, señala la OCU.

Además, “la quinoa puede contener en la parte externa del grano saponinas, compuestos responsables del sabor amargo. Aunque es habitual que haya productos comerciales que llegan ya acondicionados”. Por ello, resulta fundamental enjuagarla con agua fría antes de cocinarla para reducir el amargo residual.