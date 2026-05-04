¿Realmente es tan sana la quinoa? Lo que advierte la OCU sobre el cereal de moda
"La quinoa tiene muchas virtudes que hacen de ella un producto interesante, pero no es un "superalimento". Ningún alimento por si solo hace una dieta más sana", afirma la organización
Muchos son los consumidores que incorporan la quinoa como alimento principal en sus dietas. Hoy en día, se encuentra fácilmente en cualquier estantería de supermercado, sin embargo, hasta hace unos pocos años, pocos sabían de su existencia.
La quinoa es una semilla ancestral originaria de la región andina de América del Sur, cultivada desde hace más de 5000-7000 años alrededor del Lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. Los pueblos indígenas de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Colombia la consideraban un alimento sagrado. En este sentido, la OCU señala que “su expansión internacional ha ido de la mano de su interés nutricional y de su versatilidad culinaria”.
¿Es tan importante desde el punto de vista nutricional?
La quinoa se caracteriza por su alto valor nutricional. Es una proteína completa, lo que significa que proporciona los nueve aminoácidos esenciales para el ser humano.
En esta misma línea, la OCU señala que: “Tiene un 17 por ciento de proteínas, algo menos que la mayoría de las legumbres, pero se trata de proteínas de alto valor biológico, precisamente se destaca que su perfil proteíco”.
Asimismo, contiene un bajo nivel de grasas -de tan solo el 6 por ciento - por lo tanto es más “cardiosaludable y se asemeja al que poseen algunas legumbres”. Además, “al igual que los cereales, es una buena fuente de hidratos de carbono”.
Otro de los puntos fuertes de este alimento es que "aporta más fibra que la mayoría de los cereales (entre un 14 y un 16 por ciento)", afirma la OCU.
¿Es una alternativa sin gluten?
Es cierto que la quinoa es un pseudocereal natural, seguro y apto para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Ahora bien, según señala la organización “hay que tener en cuenta que la mención “sin gluten” en el etiquetado está sujeta a requisitos específicos establecidos por la normativa europea que deben cumplirse para poder indicarlo así”.
La quinoa en la dieta
Este cereal puede utilizarse como guarnición, base para ensaladas… también en sopas y guisos. Sin embargo, “no se trata tanto de usarla para sustituir a otros alimentos, sino para aportar variedad. Puede alternarse con arroz, pasta, patata o legumbres dentro de una alimentación equilibrada.”, señala la OCU.
Además, “la quinoa puede contener en la parte externa del grano saponinas, compuestos responsables del sabor amargo. Aunque es habitual que haya productos comerciales que llegan ya acondicionados”. Por ello, resulta fundamental enjuagarla con agua fría antes de cocinarla para reducir el amargo residual.
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
- Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de '¡policía!' y un joven reducido por los agentes
- Multado un conductor con 500 euros pese a llevar la baliza v-16 pero cometer el erro en el techo del coche, donde se coloca: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula digital de cuchara más barata del mercado: disponible por 4,99 euros
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: hasta 36 horas de autonomía
- El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el 'Hollywood del norte