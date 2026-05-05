Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el kit de higiene bucal más barato del mercado: frescor al instante

Action ha lanzado una nueva promoción que promete convertise en la solución definitiva para viajar con máxima higiene y seguridad. Se trata del kit para cuidado bucal que combina frescura y resistencia, y cuyo precio es de tan solo 1,49 euros.

Siempre listo para usar

Uno de los principales atractivos de este artículo es que mantiene la salud dental de manera efectiva. Está compuesto por dos palillas, una minipasta de dientes con sabor a menta y un minicepillo. Todo ello organizado en un pequeño estuche, ideal para llevar fácilmente en el bolso y viajar con la mayor de las tranquilidades.

Asimismo, el fabricante añade que la pasta dentífrica con sabor a menta garantiza un aliento fresco al instante. Por su parte, los minicepillos garantizan una limpieza eficaz de los espacios estrechos entre los dientes, ortodoncias, implantes y prótesis fija, áreas donde el cepillo convencional no llega.

Kit higiene bucal. / Action

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir este potente kit de higiene bucal que por tan solo 1,49 euros, promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.