Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el dispensador de higiene eléctrico más barato del mercado: disponible por 7,99 euros

Un auténtico chollo que garantiza máxima higiene

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el dispensador de higiene eléctrico más barato del mercado: disponible por 7,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el dispensador de higiene eléctrico más barato del mercado: disponible por 7,99 euros / Lidl

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la limpieza no podrán dejar escapar. Se trata del dispensador de higiene eléctrico 'Livarno', que por tan solo 7,99 euros combina funcionalidad y versatilidad. Sin duda, un auténtico gadget que apunta a convertirse en uno de los artículos más codiciados de la temporada.

Máxima higiene garantizada

Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su sensor de movimiento garantiza máxima higiene de forma automática, sin contacto y dosificada, utilizando sensores para mejorar la limpieza y la eficiencia. Este dispensador se presenta como la solución definitiva para jabón líquido, lavavajillas o desinfectante.

Asimismo, su diseño dispone de una luz indicadora de funcionamiento, que sirve para comunicar visualmente el estado operativo del dispositivo. El dispositivo cuenta con unas pies antideslizantes que garantizan máxima sujección, evitando que sufra daños o roturas.

Su volumen útil es de 330 mililítros, por lo que no te tendrás que preocupar de rellenarlo con frecuencia.

Noticias relacionadas y más

Dispensador de higiene eléctrico.

Dispensador de higiene eléctrico. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente dispendaro de higiene eléctrico, cuyo precio es de tan solo 7,99 euros y que apunta a convertirse en uno de los articulos estrella de la temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
  2. Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula digital de cuchara más barata del mercado: disponible por 4,99 euros
  4. Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
  5. Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
  6. Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada, llevar la baliza v-16, pero encender molestar con el líquido parabrisas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  7. Multado un conductor con 500 euros pese a llevar la baliza v-16 pero cometer el erro en el techo del coche, donde se coloca: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  8. Oviedo ya tiene fecha para estrenar el nuevo mapa de TUA: nuevos trazados, frecuencias y paradas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el dispensador de higiene eléctrico más barato del mercado: disponible por 7,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el dispensador de higiene eléctrico más barato del mercado: disponible por 7,99 euros

Diego Baeza, muy crítico con la afición del Avilés: "Me chocó mucho ver que pitaban a los nuestros desde el minuto 7"

Diego Baeza, muy crítico con la afición del Avilés: "Me chocó mucho ver que pitaban a los nuestros desde el minuto 7"

Así viven los cuatro mineros encerrados en la mina Miura

Así viven los cuatro mineros encerrados en la mina Miura

Dentro de la UCI: así se trata un caso de hantavirus y qué medidas se toman para evitar el contagio de los sanitarios

Dentro de la UCI: así se trata un caso de hantavirus y qué medidas se toman para evitar el contagio de los sanitarios

Asturias generó 2.650 empleos con la Semana Santa y el Gobierno regional destaca que se está "en el camino" de superar el techo de los 400.000 afiliados

Asturias generó 2.650 empleos con la Semana Santa y el Gobierno regional destaca que se está "en el camino" de superar el techo de los 400.000 afiliados

El comité de empresa de la Consejería de Hacienda exige el cese inmediato de la directora de Sograndio tras el último motín de los internos

El comité de empresa de la Consejería de Hacienda exige el cese inmediato de la directora de Sograndio tras el último motín de los internos

San Cristóbal estrena una nueva pista de fútbol construida con el esfuerzo vecinal

San Cristóbal estrena una nueva pista de fútbol construida con el esfuerzo vecinal
Tracking Pixel Contents