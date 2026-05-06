Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Los expertos lo tienen claro: cuatro consejos para mantener buena salud cardiovascular

Mantener el corazón en plena forma no es cuestión de suerte, sino de hábitos

Los expertos lo tienen claro: cuatro consejos para mantener buena salud cardiovascular

Los expertos lo tienen claro: cuatro consejos para mantener buena salud cardiovascular / LNE

Emma Fernández

Cuidar el corazón no tiene por qué ser una tarea titánica ni una lista interminable de restricciones. En un contexto donde el sedentarismo y el estrés ganan terreno, los especialistas coinciden en que la clave reside en la constancia de unos pocos hábitos. Te presentamos cuatro pilares fundamentales recomendados por expertos para blindar tu salud cardiovascular y ganar años de vida.

Sedentarismo

El sedentarismo es uno de los principales factores que afectan directamente del corazón. Según la doctora Araceli Boraita, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), “es un factor de riesgo cardiovascular con tanto peso específico como el tabaquismo, la dislipemia o la hipercolesterolemia”. La especialista sostiene que una baja actividad física deriva en una acumulación paulatina de aterosclerosis generalizada, lo que afecta a los vasos sanguineos de todo el organismo.

Hidratación constante

Por su parte, el doctor Cristian Jiménez, cardiólogo de Quirón Salud, insiste en la importancia de una buena hidratación, especialmente en niños, personas mayores o quienes presentan problemas cardiovasculares. “Beber agua regularmente, incluso antes de tener sed, es esencial. Además, es aconsejable evitar las horas de mayor calor y las bebidas alcohólicas, que favorecen la deshidratación”, explica. La constante hidratación previene graves complicaciones y ayuda a mantener la función cardiovascular.

Evita el tabaquismo

Dejar de fumar es otro pilar fundamental para cuidar la salud cardiovascular. La Fundación Española del Corazón recuerda que el tabaco aumenta el riesgo de trombos e infartos, acelera la aterosclerosis y está relacionada con varios tipso de cáncer, así como enfermedades respiratorias. Asimimso, la OMS advierte que "fumar reduce la esperanza de vida en más de diez años y provoca la muerte de hasta la mitad de quienes consumen tabaco".

Noticias relacionadas y más

Vigilar la salud emocional

Aunque pueda pasar más inadvertido, el bienestar emocional desempeña un papel crucial en la salud cardiovascual. Según la Fundación Español del Corazón. Según la Fundación Española del Corazón "tiene un papel protector sobre nuestro corazón. Por eso es importante prestar atención a cómo nos encontramos emocionalmente. Contamos con herramientas que pueden ayudarnos a encontrarnos bien emocionalmente, como el deporte, que ayuda a liberar tensiones", rematan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
  3. Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
  4. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  5. Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
  6. Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
  7. Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental
  8. Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal

Los expertos lo tienen claro: cuatro consejos para mantener buena salud cardiovascular

Los expertos lo tienen claro: cuatro consejos para mantener buena salud cardiovascular

Una cámara ultrarrápida logra filmar partículas híbridas de luz y materia en movimiento

Una cámara ultrarrápida logra filmar partículas híbridas de luz y materia en movimiento

La XLVII Selmana de les Lletres Asturianes recala en el Occidente con dos actos en Tapia y Cangas del Narcea

La XLVII Selmana de les Lletres Asturianes recala en el Occidente con dos actos en Tapia y Cangas del Narcea

El pintor Ricardo Cotarelo: "Todo el mundo tiene la capacidad de generar emociones, como el dibujo de un niño"

El pintor Ricardo Cotarelo: "Todo el mundo tiene la capacidad de generar emociones, como el dibujo de un niño"

Los luanquinos reclaman al Ayuntamiento la limpieza de la ramblona de Luanco

Los luanquinos reclaman al Ayuntamiento la limpieza de la ramblona de Luanco

Soto del Barco honra al teatro con las Jornadas “Jimi Pérez Lorente”, de entrada gratuita todas las semanas

Soto del Barco honra al teatro con las Jornadas “Jimi Pérez Lorente”, de entrada gratuita todas las semanas

Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027

Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027

Llanes y Ribadesella estrenan conexión con Cabueñes y tres frecuencias de la costa oriental incorporan parada en el hospital

Llanes y Ribadesella estrenan conexión con Cabueñes y tres frecuencias de la costa oriental incorporan parada en el hospital
Tracking Pixel Contents