Cuidar el corazón no tiene por qué ser una tarea titánica ni una lista interminable de restricciones. En un contexto donde el sedentarismo y el estrés ganan terreno, los especialistas coinciden en que la clave reside en la constancia de unos pocos hábitos. Te presentamos cuatro pilares fundamentales recomendados por expertos para blindar tu salud cardiovascular y ganar años de vida.

Sedentarismo

El sedentarismo es uno de los principales factores que afectan directamente del corazón. Según la doctora Araceli Boraita, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), “es un factor de riesgo cardiovascular con tanto peso específico como el tabaquismo, la dislipemia o la hipercolesterolemia”. La especialista sostiene que una baja actividad física deriva en una acumulación paulatina de aterosclerosis generalizada, lo que afecta a los vasos sanguineos de todo el organismo.

Hidratación constante

Por su parte, el doctor Cristian Jiménez, cardiólogo de Quirón Salud, insiste en la importancia de una buena hidratación, especialmente en niños, personas mayores o quienes presentan problemas cardiovasculares. “Beber agua regularmente, incluso antes de tener sed, es esencial. Además, es aconsejable evitar las horas de mayor calor y las bebidas alcohólicas, que favorecen la deshidratación”, explica. La constante hidratación previene graves complicaciones y ayuda a mantener la función cardiovascular.

Evita el tabaquismo

Dejar de fumar es otro pilar fundamental para cuidar la salud cardiovascular. La Fundación Española del Corazón recuerda que el tabaco aumenta el riesgo de trombos e infartos, acelera la aterosclerosis y está relacionada con varios tipso de cáncer, así como enfermedades respiratorias. Asimimso, la OMS advierte que "fumar reduce la esperanza de vida en más de diez años y provoca la muerte de hasta la mitad de quienes consumen tabaco".

Vigilar la salud emocional

Aunque pueda pasar más inadvertido, el bienestar emocional desempeña un papel crucial en la salud cardiovascual. Según la Fundación Español del Corazón. Según la Fundación Española del Corazón "tiene un papel protector sobre nuestro corazón. Por eso es importante prestar atención a cómo nos encontramos emocionalmente. Contamos con herramientas que pueden ayudarnos a encontrarnos bien emocionalmente, como el deporte, que ayuda a liberar tensiones", rematan.