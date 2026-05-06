Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el espantapájaros más barato del mercado: ahuyenta mediante el reflejo de la luz solar
Un auténtico chollo que garantiza un jardín libre de aves
Action ha lanzado una nueva promoción que se presenta como la solución definitiva para mantener el jardín libre de pájaros. Por tan solo 0,77 euros, podrás adquirir este espantapájaros que combina funcionalidad y precio imbatible.
Un jardín libre de pájaros
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que mediante el reflejo de la luz solar emite destellos intermitentes y movimientos impredecibles que las aves detectan como una posible amenaza, lo que las mantiene alejadas de las zonas sensibles como jardines o balcones.
Asimismo, el fabricante añade que este artículo también sirve para ahuyentar a las gazas reales, protegiendo así, el huerto, frutos y arbustos de los pájaros hambrientos.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir este potente espantapájaros que apunta a convertirse en el artículo estrella de la temporada.
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
- Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental
- Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la lámpara inalámbrica XXL de jardín más barata del mercado: por solo 39,95 euros y perfecta para la terraza