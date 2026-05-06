Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el espantapájaros más barato del mercado: ahuyenta mediante el reflejo de la luz solar

Action ha lanzado una nueva promoción que se presenta como la solución definitiva para mantener el jardín libre de pájaros. Por tan solo 0,77 euros, podrás adquirir este espantapájaros que combina funcionalidad y precio imbatible.

Un jardín libre de pájaros

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que mediante el reflejo de la luz solar emite destellos intermitentes y movimientos impredecibles que las aves detectan como una posible amenaza, lo que las mantiene alejadas de las zonas sensibles como jardines o balcones.

Asimismo, el fabricante añade que este artículo también sirve para ahuyentar a las gazas reales, protegiendo así, el huerto, frutos y arbustos de los pájaros hambrientos.

Espantapájaros. / Action

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir este potente espantapájaros que apunta a convertirse en el artículo estrella de la temporada.