Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes del café no podrán dejar escapar. Se trata de la cafetera italiana 'Silvercrest', que combina expreso fuerte y aromático con máxima funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 7,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una capacidad útil de 330 mililítros, por lo que se puede preparar un máximo de nueve tazas. Una opción ideal para hogares con varios cafeteros o para preparar café para todo el día debido a su gran capacidad.

El fabricante señala que cuenta con un cuerpo y colador de aluminio ligero, que sirven principalmente para optimizar la conducción del calor, permitiendo una preparación rápida y eficiente del café, además de ofrecer ventajas prácticas de manejo y economía. Además, dispone de un filtro, un colador y junta extraíbles. Ideal para simplificar la limpieza del utensilio.

Cafetera italiana. / Lidl

Modo de preparación

La metodología de preparado es bastante sencilla. En primer lugar, hay que llenar la base con agua hasta 1 centímetro por debajo de la válvula de seguridad. Después, colocar el filtro y llenarlo con café molido, en este paso es fundamental no ejercer presión. Posteriormente, enroscar firmemente la jarra en la base y cerrar la tapa. Finalmente, calentar el agua a fuego medio y el expreso fluirá a través del tubo ascendente hacia la jarra.

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente cafetera que promete convertirse en una de las estrellas de la temporada dentro de su categoría.