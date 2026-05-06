Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la almohada cervical más barata del mercado: ideal para relajar la musculatura del cuello, los hombros y la espalda
Un auténtico chollo que garantiza el mejor descanso
Lidl ha lanzado una nueva promoción que se presenta como la solución definitiva a un buen descanso. Se trata de la a almohada cervical que combina calidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.
Descanso garantizado
Uno de los principales atractivos de este artículo es que está compuesto por una espuma viscoelástica, ideal para brindar soporte ergonómico, adaptándose a la forma de la cabeza y el cuello gracias al calor corporal para aliviar puntos de presión.
El fabricante señala que esta almohada es la más indicada para aquellos consumidores que duermen de lado y boca arriba, ya que sus fibras de bambú suaves y flexibles contribuye a relajar la musculatura del cuello, los hombros y la espalda.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a paritr de mañana se formen largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente almohada que por tan solo 14,99 euros garantiza el mejor de los sueños.
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
- Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental
- Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal