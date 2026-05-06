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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el columpio nido de exterior más seguro del mercado: fomenta la motricidad y el sentido del equilibrio

Un auténtico chollo que promete conquistar a los más pequeños de la casa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el columpio nido de exterior más seguro del mercado: fomenta la motricidad y el sentido del equilibrio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el columpio nido de exterior más seguro del mercado: fomenta la motricidad y el sentido del equilibrio / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su catálogo infantil que promete conquistar a los más pequeños del hogar. Se trata del columpio nido para exterior, que por tan solo 24,99 euros, combina seguridad y máxima diversión.

Uno de los principales atractivos de este artículo es que se presenta como la solución definitiva para ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades motoras y el sentido del equilibrio. Asimismo, dispone de un marco de acero robusto y acolchado con material resistente a la intemperie, lo que garantiza resistencia en los espacios exteriores.

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con cuatro cuerdas con anillas de ajuste y dos de acero para la fijación, lo que sirve para instalar, nivelar y ajustar la altura del columpio de manera segura y flexible.

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supemercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este columpio, que por tan solo 24,99 euros promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

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