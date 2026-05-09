Aristóteles, filósofo: "La virtud está en el término medio"
La idea de que el equilibrio es la base de una vida ética vuelve a cobrar protagonismo en el debate actual. El filósofo griego Aristóteles defendió hace siglos que la excelencia moral no reside en los extremos, sino en un punto intermedio guiado por la razón
En el marco de la Ética a Nicómano, Aristóteles sostiene que actuar bien viaja de la mano de encontrar una medida justa entre dos comportamientos incorrectos: uno por defecto y otro por exceso. Esta línea de pensamiento propone un equlibrio consciente que ayuda a responder adecuadamente a cada situación, evitando caer en una mediocridad pasiva.
Ejemplos cotidianos del término medio
Este planteamiento siempre resulta más fácil de comprender con ejemplos concretos. En el caso de la valentía, evita tanto la imprudencia como la cobardía; la templanza escapa del desenfreo sin caer en la inestabilidad; y la generosidad se ubica entre el gasto irresponsable y el egoísmo. En definitiva, la virtud nace como una forma de control y ajuste.
Una medida relativa, no exacta
El "término medio" que plantea Aristóteles se aleja de comportarse como una mera fórmula matemática, ya que varía según las circustancias y la persona. El equilibrio para unos puede no serlo para otros. Por tanto, el filósofo incide en la importancia de la prudencia como mecanismo para tomar la decisión correcta.
Asimismo, insiste en que nadie nace con virtud. Esta misma se adquiere tras una repetición de buenas acciones, hasta alcanzar un hábito estable que determine el carácter.
Equilibrio para alcanzar la felicidad
Esta propuesta ética tiene como objetivo final alcanzar una vida plena. Para Aristóteles, la felicidad depende de saber gestionar las emociones de forma equilibrada, por tanto, resulta esencial no evitarlas. Su teoría del término medio sigue vigente hoy como una guía para afrontar los dilemas de la vida con sensatez y medida.
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