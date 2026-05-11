Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla colgante de jardín más barata y resistente del mercado: disponible por 16,99 euros
Un auténtico chollo que apunta a agotarse en horas
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello ha lanzado una nueva promoción que no dejará indiferente a nadie. Se trata de la silla colgante para jardín que combina comodidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 16,99 euros.
Máxima resistencia
Uno de los principales atractivos de este artículo es que está diseñado con una superficie de asiento cómodo y grande, la opción ideal para descansar y relajarse. Además, garantiza máxima seguridad, ya que está compuesto de un tejido robusto y duradero, así como unos cordones resistentes con lazos para colgar.
Según indica el fabricante, es resistente a la intemperie y a los rayos UV, lo que asegura aguante en el exterior para que disponga de un refuerzo extra y soporte más tiempo expuesto al sol sin renunciar a su color original. Además, añade que es apto tanto para interiores como exteriores cubiertos.
Respecto al diseño, su estilo boho y alegre, con cojín a juego, se posiciona como la solución definitiva que permite combinar esta silla con todo tipo de muebles para jardín.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta silla para jardin que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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