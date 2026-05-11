Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cocinita de juguete para exterior que promete conquistar a los más pequeños del hogar: fomenta la fantasía y la creatividad a través del juego
Un auténtico chollo que garantiza máxima diversión
Con el verano a la vuelta de la esquina, Lidl ha lanzado una nueva promoción en su catálogo infantil que promete enamorar a los más pequeños de la casa. Se trata de la cocinita de juguete para exterior, ideal para jardín, balcón y terraza, que combina fantasía y creatividad y cuyo precio es de tan solo 42,99 euros.
¿Qué incluye?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que simula a la perfección cualquier cocina convencional: déposito de agua con grifo, dos fregaderos extraíbles de plástico, dos fogones incluidos con reguladores de temperatura con sondido de clic e incluso un toallero con estante. Sin duda, la solución definitiva para que los más pequeños del hogar puedan disfrutar entre fogones de la forma más realista posible.
Asimismo, incluye una pizarra lavable con tres tizas, ideal para disfrutar mientras se desarrolla la creatividad. El fabricante indica que la edad recomendada para jugar es a partir de 3 años y, además, incluye material de montaje e instrucciones que garantiza máxima facilidad de montado.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, diversión y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El Objetivo? conseguir esta divertida cocinita para exterior que promete convertirse en el artículo estrella dentro de la categoría infantil.
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