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¿El pan realmente engorda? Una nutricionista rompe con el mito de los "alimentos prohibidos"

Más allá de las restricciones, el mensaje es claro: comer saludable no significa vivir con miedo a determinados alimentos, sino aprender a disfrutar de una dieta variada, equilibrada y adaptada a cada persona

Barra de pan.

Barra de pan. / Alejandro Ernesto / EFE

Emma Fernández

Con la llegada del buen tiempo, muchas personas se marcan un objetivo claro: sentirse mejor física y mentalmente de cara al verano. En ese proceso, las dietas milagro y las restricciones extremas vuelven a aparecer con fuerza. Pero ¿realmente existen los “alimentos prohibidos”? La nutricionista Sarai Alonso desmonta algunos de los mitos más extendidos sobre la alimentación y apuesta por el equilbrio como idea clave.

“Durante años, la cultura de la dieta ha etiquetado alimentos como ‘buenos’ o ‘malos’, generando culpa y una mala relación con la comida”, explica la especialista. Frente a esa visión radical, la nutrición actual se basa en la evidencia científica y en hábitos sostenibles, no en eliminar productos por completo.

¿El pan engorda?

Es, probablemente, una de las frases más repetidas cuando alguien decide empezar una dieta. Sin embargo, Alonso es tajante: “El pan en sí no engorda; lo importante es la cantidad, la calidad y con qué lo acompañamos”.

La nutricionista recomienda optar por panes integrales y combinarlos con proteínas y vegetales para conseguir comidas más saciantes y equilibradas. “El problema no es el pan, sino el exceso y el contexto general de la alimentación”, añade.

“La fruta por la noche está prohibida”

Otro clásico de las dietas restrictivas. Pero la realidad es muy distinta. “La fruta es saludable a cualquier hora del día”, afirma la experta.

Además de aportar vitaminas, minerales y fibra, puede ser una alternativa perfecta para calmar el antojo de dulce sin recurrir a productos ultraprocesados. “No hay evidencia científica que demuestre que la fruta engorde más por la noche”, subraya Alonso.

¿Son malos los lácteos desnatados?

En redes sociales y algunas dietas de moda, los lácteos han sido señalados en numerosas ocasiones. Sin embargo, la nutricionista insiste en que “los lácteos pueden formar parte perfectamente de una dieta equilibrada y saludable”.

Ya sean enteros o desnatados, la clave vuelve a estar en las necesidades de cada persona y en mantener una alimentación variada.

“Los frutos secos engordan demasiado”

Aunque tienen una alta densidad calórica, los frutos secos también son una fuente excelente de grasas saludables, proteínas y fibra.

“Consumidos en cantidades moderadas, son un snack muy nutritivo y saciante”, explica Alonso, que recomienda combinarlos con fruta para obtener una opción saludable entre horas.

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El verdadero secreto: equilibrio y hábitos sostenibles

La experta insiste en que demonizar alimentos solo genera ansiedad y frustración. “No hay alimentos mágicos ni alimentos prohibidos. Lo importante es el patrón de alimentación global y mantener hábitos que podamos sostener en el tiempo”.

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