¿Es bueno tomar zumo de naranja en el desayuno? Una experta aclara las dudas sobre los peligros de su consumo

El zumo de naranja ha sido durante años -y es- uno de los grandes protagonistas del desayuno. Fresco, rápido de preparar y asociado a una imagen saludable, muchos lo consideran un imprescindible para empezar el día con energía. Sin embargo, cada vez más expertos en nutrición alertan de que su consumo diario puede no ser tan beneficioso como parece.

La nutricionista Patricia Mangado Reguero advierte de que, aunque el zumo aporta vitamina C y antioxidantes, también puede provocar un rápido aumento de los niveles de azúcar en sangre si se consume con frecuencia y en ayunas.

Desayuno con zumo de naranja. / OTROS

Zumo de naranja por la mañana, ¿sí o no?

“Muchas personas piensan que tomar un zumo natural cada mañana es sinónimo de salud, pero hay que entender que, al exprimir la fruta, perdemos gran parte de la fibra que ayuda a ralentizar la absorción del azúcar”, explica Patricia Mangado Reguero. La especialista señala que el principal problema no está tanto en la naranja en sí, sino en la forma en la que se consume. “Cuando bebemos un zumo ingerimos varias piezas de fruta en pocos minutos y de manera mucho más rápida que si las comiéramos enteras”, apunta.

Además, recuerda que esa ausencia de fibra provoca que la glucosa pase antes al torrente sanguíneo, favoreciendo los conocidos picos glucémicos. “A largo plazo, este tipo de hábitos puede influir negativamente en la salud metabólica, especialmente en personas con resistencia a la insulina o riesgo de diabetes”, añade.

La fruta entera, la mejor alternativa

Los expertos coinciden en que la fruta entera sigue siendo una opción mucho más recomendable para el desayuno. Además de mantener intacta la fibra, genera una mayor sensación de saciedad y ayuda a regular mejor la energía durante la mañana. “Comer una naranja entera siempre será más saludable que tomarla en zumo”, subraya la nutricionista. “El organismo procesa de forma distinta el azúcar cuando viene acompañado de la matriz natural de la fruta”.

Mangado insiste en que no se trata de demonizar el zumo de naranja, sino de entender cuál es la mejor forma de incorporarlo a la dieta. “No pasa nada por tomarlo de forma ocasional dentro de una alimentación equilibrada, pero no debería convertirse en la base diaria del desayuno”, aclara.

Cuándo es el mejor momento para tomar zumo de naranja

Para quienes no quieren renunciar a esta bebida, la especialista recomienda cambiar el momento de consumo. “Una buena estrategia es tomar el zumo al final del desayuno o incluso después de una comida”, explica. Según detalla, acompañarlo de alimentos ricos en proteínas, grasas saludables o fibra puede ayudar a disminuir el impacto del azúcar en sangre. “De esta manera, la absorción de la glucosa es más lenta y se evitan subidas bruscas de energía seguidas de bajones”, señala.