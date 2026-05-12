Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubreasiento de coche con soporte lumbar más barato del mercado: disponible por 9,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza máxima comodidad
Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la comodidad en los viajes no podrán dejar escapar. Se trata del cubreasiento de coche con soporte lumbar que combina resistencia y confort a precio imbatible y cuyo precio es de tan solo 9,99 euros.
¿Qué ofrece?
El gran atractivo de este modelo es su acolchado premium y diseño universal de respaldo alto. Al priorizar el soporte lumbar, garantiza una experiencia de conducción superior, convirtiéndose en el aliado perfecto para trayectos largos o jornadas laborales intensas al volante.
Según indica el fabricante, este cojín pencaja adicionalmente en todos los tipos de automóvil marcados con un con airbag lateral para asientos delanteros normales de serie para conductor y acompañante, pero no para asientos deportivos y de competición. Además, su talla es universal, adecuada para la mayoría de turismos comunes.
Limpieza asegurada
Este cubreasiento de coche protege las tapicerías originales contra la suciedad y desgaste. Además, se puede lavar a mano y es resistente a la luz y color. Sin duda, este artículo se presenta como la solución definitiva para manter la limpieza en el interior del vehículo.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este cubreasiento de coche que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
- Accidente grave en Gijón: un conductor de patinete, con las piernas rotas después de ser atropellado
- Muere con 44 años Marcos Fernández, expresidente de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo
- Mañana de esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mantel grande de primavera más barato del mercado: por solo 3,49 euros y repele los líquidos
- Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas