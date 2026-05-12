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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubreasiento de coche con soporte lumbar más barato del mercado: disponible por 9,99 euros

Un auténtico chollo que garantiza máxima comodidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubreasiento de coche con soporte lumbar más barato del mercado: disponible por 9,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubreasiento de coche con soporte lumbar más barato del mercado: disponible por 9,99 euros / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la comodidad en los viajes no podrán dejar escapar. Se trata del cubreasiento de coche con soporte lumbar que combina resistencia y confort a precio imbatible y cuyo precio es de tan solo 9,99 euros.

¿Qué ofrece?

El gran atractivo de este modelo es su acolchado premium y diseño universal de respaldo alto. Al priorizar el soporte lumbar, garantiza una experiencia de conducción superior, convirtiéndose en el aliado perfecto para trayectos largos o jornadas laborales intensas al volante.

Según indica el fabricante, este cojín pencaja adicionalmente en todos los tipos de automóvil marcados con un con airbag lateral para asientos delanteros normales de serie para conductor y acompañante, pero no para asientos deportivos y de competición. Además, su talla es universal, adecuada para la mayoría de turismos comunes.

Cubreasiento con soporte lumbar.

Cubreasiento con soporte lumbar. / Lidl

Limpieza asegurada

Este cubreasiento de coche protege las tapicerías originales contra la suciedad y desgaste. Además, se puede lavar a mano y es resistente a la luz y color. Sin duda, este artículo se presenta como la solución definitiva para manter la limpieza en el interior del vehículo.

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este cubreasiento de coche que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

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