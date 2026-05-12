Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la multipicadora más potente y barata del mercado: disponible por 36,99 euros
Un auténtico chollo que apunta a agotarse en horas
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina. Se trata de la multipicadora que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 36,99 euros.
¿Qué incluye?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un diseño ergonómico que permite manejarlo con una sola mano. Este control, es ideal para garantizar comodidad y seguridad con un solo toque.
Asimismo, cuenta con un anillo antideslizate, así como un sistema de bloqueo de seguridad. De esta forma, cuando la picadora alcance máxima potencia, evitará caídas que deriven en roturas o daños difíciles de reparar. Según indica el fabricante, la capacidad de trabajo es de 0,5 litros, ideal para tareas rápidas y pequeñas cantidades de alimentos, como picar cebollas, ajo, frutos secos o preparar papillas.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente picadora que promete convertirse en uno de los artículos estrella dentro de su categoría.
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