Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cortina de ducha más barata del mercado: disponible por 4,95 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de baño que no podrás dejar escapar. Se trata de la cortina de ducha que combina resistencia y opacidad y cuyo precio es de tan solo 4,95 euros.
Un acierto para el baño
Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a sus doce ojales evita que el agua salpique fuera de la bañera o plato de ducha, manteniendo el suelo del baño seco, seguro y libre de humedad. Sin duda, la solución definitiva para prevenir la formación de moho y hongos en zonas no deseadas.
Además, funciona como un elemento decorativo, ya que sus diferentes estampados proporcionan alegría y permiten cambiar la estética del baño.
Según el fabricante, estas cortinas pueden lavarse a máquina hasta 40 °C. Sin embargo, para mantener su calidad, no se debe usar lejía ni secadora. Asimismo, se recomienda evitar el calor, por lo que no deben plancharse ni lavarse en seco.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta cortina para baño que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada dentro de su categoría.
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
- Accidente grave en Gijón: un conductor de patinete, con las piernas rotas después de ser atropellado
- Muere con 44 años Marcos Fernández, expresidente de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo
- Mañana de esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mantel grande de primavera más barato del mercado: por solo 3,49 euros y repele los líquidos
- Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas