Los expertos coinciden: estos son los cuatro alimentos que debes consumir para cuidar la salud cardiovascular

Cuidar el corazón no tiene por qué ser una tarea titánica ni una lista interminable de restricciones. En un contexto donde el sedentarismo y el estrés ganan terreno, los especialistas coinciden en que la clave reside en la constancia de unos pocos hábitos. Por ello, te presentamos cuatro alimentos fundamentales recomendados para blindar tu salud cardiovascular y ganar años de vida.

Pescado azul

"Contiene más grasas y calorías que el pescado blanco, pero se trata de grasas cardiosaludables, como los ácidos grasos omega-3, que nos ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre", señalan los cardiólogos David Bierge y Francisco Javier García. Por tanto, el consumo del salmón, atún, sardinas o boquerón son alimentos clave para cuidar el organismo.

Filetes de salmón / MATT WRITTLE / EFE

Legumbres

Los cardiólogos destacan estas legumbres como grandes aliadas cardiovasculares. Gracias a su alto contenido en fibra, proteínas y carbohidratos de absorción lenta, ayudan a prevenir la obesidad, la diabetes y problemas digestivos, además de reducir el colesterol y mejorar la salud del corazón.

Asimismo, señalan que su consumo en los últimos años "ha caído un 50%", ya que se ha pasado de comer una ración casi a diario en los hogares a estar presente, si cabe, una vez por semana. Una frecuencia que los especialistas "creen que debería multiplicarse al menos por dos o por tres".

Plato de lentejas. / Freepik

Chocolate negro

El chocolate negro, con un 70% o más de cacao, aporta beneficios significativos para la salud gracias a sus altos niveles de antioxidantes (flavonoides), minerales como hierro y magnesio, y su capacidad para mejorar la salud cardiovascular, el estado de ánimo y la función cognitiva, reduciendo la presión arterial y el estrés. Asimismo, Bierge y García añaden un extra y es que "evita que los leucocitos se adhieran a las paredes de tus vasos sanguíneos".

Chocolate negro. / Freepick

Nueces

Según los expertos, las nueces son excelentes para la salud cardiovascular porque "son ricas en ácidos grasos Omega-3" (ácido alfa-linolénico) de origen vegetal, lo que ayuda a reducir el colesterol "malo" (LDL), los triglicéridos y la presión arterial, que nos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares.