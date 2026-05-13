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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la silla plegable más barata del mercado: ideal para la playa, el camping o para ir a pescar

Un auténtico chollo que apunta a agotarse en horas

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la silla plegable más barata del mercado: ideal para la playa, el camping o para ir a pescar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la silla plegable más barata del mercado: ideal para la playa, el camping o para ir a pescar

Emma Fernández

Action ha lanzado una nueva promoción en su sección de viajes que promete no dejar indiferente a nadie. Se trata de la silla de camping plegable que combina comodidad y funcionalidad y cuyo precio es de 7,95 euros.

Principales características

Uno de los principales atractivos de este artículo es que garantiza máxima comodidad y resistencia, ya que puede soportar un máximo de 110 kilos. Asimismo, la estructura de la silla está articulada en el centro para poder plegarla por la mitad, por lo que se presenta como la solución definitiva para transportar a cualquier parte, ideal para la playa, el camping o ir de pesca.

Compromiso con el medio ambiente

El fabricante indica queeste artículo está elaborado al menos en un 50 % de material reciclado, por lo que ha transformado residuos en recursos, disminuyendo drásticamente la huella ambiental de la producción.

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Silla plegable.

Silla plegable. / Action

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, resistencia y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir esta silla plegable que promete convertire en uno de los artículos estrella de la temporada.

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