Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas eléctrico más barato del mercado: disponible por 5,49 euros
Un auténtico chollo que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que se presenta como la solución definitiva para la piel de pies, manos y codos. Se trata del quitadurezas eléctrico que combina funcionalidad y calidad y cuyo precio es de tan solo 5,49 euros.
¿Cómo emplearlo?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con dos niveles de velocidad , así como dos accesorios de rodillo, ideal para ajustar la intensidad en función del grosor de la dureza. Según indica el fabricante, es adecuado para usar en húmedo y seco, lo que ofrece mayor comodidad y flexibilidad.
El dispositivo es de tipo inalámbrico y compacto. Estas características permiten que la máquina pueda guardarse fácilmente y transportarla a cualquier parte. Sin duda, la opción perfecta para llevar de viaje sin necesidad de que invada gran espacio en el interior de la maleta.
Tiempo de uso
El tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 100 minutos -con carga completa-. Un periodo más que suficiente para utilizarlo al menos, dos veces.
Alta demanda
La combinación de calidad, versatilidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente quitadurezas eléctrico que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada dentro de su categoría.
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