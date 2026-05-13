Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas eléctrico más barato del mercado: disponible por 5,49 euros

Un auténtico chollo que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas eléctrico más barato del mercado: disponible por 5,49 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas eléctrico más barato del mercado: disponible por 5,49 euros

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que se presenta como la solución definitiva para la piel de pies, manos y codos. Se trata del quitadurezas eléctrico que combina funcionalidad y calidad y cuyo precio es de tan solo 5,49 euros.

¿Cómo emplearlo?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con dos niveles de velocidad , así como dos accesorios de rodillo, ideal para ajustar la intensidad en función del grosor de la dureza. Según indica el fabricante, es adecuado para usar en húmedo y seco, lo que ofrece mayor comodidad y flexibilidad.

El dispositivo es de tipo inalámbrico y compacto. Estas características permiten que la máquina pueda guardarse fácilmente y transportarla a cualquier parte. Sin duda, la opción perfecta para llevar de viaje sin necesidad de que invada gran espacio en el interior de la maleta.

Quitadurezas eléctrico.

Quitadurezas eléctrico. / Lidl

Tiempo de uso

El tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 100 minutos -con carga completa-. Un periodo más que suficiente para utilizarlo al menos, dos veces.

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

La combinación de calidad, versatilidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente quitadurezas eléctrico que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada dentro de su categoría.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
  3. Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
  4. David Villa se vuelca con el Langreo para garantizar su supervivencia
  5. Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  6. La cena que cambió el rumbo del Sporting de Gijón y de Borja Jiménez: intrahistoria de un desencuentro inesperado
  7. Una 'descomunal' tormenta arrasa 'el Valle del Jerte asturiano': 'Hemos perdido casi todas las cerezas; en minutos, el trabajo de todo un año se fue al garete
  8. El enganchón entre un histórico periodista de TVE y un historiador del Real Oviedo: 'Siga usted con su prepotencia

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas eléctrico más barato del mercado: disponible por 5,49 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas eléctrico más barato del mercado: disponible por 5,49 euros

Gijón nombrará a Massiel como hija adoptiva de la ciudad: "Es una mujer pionera y valiente"

Gijón nombrará a Massiel como hija adoptiva de la ciudad: "Es una mujer pionera y valiente"

Multa de hasta 200 euros y riesgo de sanción en el permiso de conducir por la nueva bajada de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora que ya pública Tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multa de hasta 200 euros y riesgo de sanción en el permiso de conducir por la nueva bajada de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora que ya pública Tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Muere Jason Collins, el primer jugador de la NBA que se declaró homosexual

Muere Jason Collins, el primer jugador de la NBA que se declaró homosexual

Almada, cuestionado sobre si tiene el apoyo del vestuario: “Llevo muchos años en el fútbol...”

Almada, cuestionado sobre si tiene el apoyo del vestuario: “Llevo muchos años en el fútbol...”

Ya es oficial: la Ley de Bienestar Animal prohíbe a bares y restaurantes rechazar mascotas sin un cartel visible desde la calle

Ya es oficial: la Ley de Bienestar Animal prohíbe a bares y restaurantes rechazar mascotas sin un cartel visible desde la calle

Comienza el derribo del viejo puente sobre el río Piloña, en Arriondas

Comienza el derribo del viejo puente sobre el río Piloña, en Arriondas
Tracking Pixel Contents