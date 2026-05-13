Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cinco bodys para bebé más barato del mercado: elaborados de puro algodón orgánico

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su catálogo de ropa para bebé que promete enamorar a los papás primerizos. Se trata del pack de cinco bodys que combina calidad y estilo y cuyo precio es de tan solo 9,99 euros.

Cuida la piel de tu bebé

Uno de los principales atractivos de esta prenda es que está elaborada de puro algodón orgánico. La solución definitiva para terminar con las rojeces, los picores y las irritaciones, ya que preserva la suavidad de la piel del bebé. Además, ofrece gran variedad de colores: azul, rosa y beige.

Los bodys están diseñados con cuello americano y botones a presión en la entrepierna para facilitar el quita y pon. Una opción ideal que sirve principalmente para facilitar la rutina de vestimenta y cambio de pañal, priorizando la comodidad y la higiene.

El fabricante indica que la temperatura máxima de lavado del textil es de 60 °C. El nivel de planchado es de 150 °C -nivel dos-, también se puede emplear la plancha de vapor. Asimismo, recomiendan no lavar en seco y señala que es apto para la secadora.

Bodys para bebés. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, estilo y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este precioso pack de bodys para bebé que promete conquistar a los papás amantes de la moda.