El precio de casarse en España: cuánto cuesta una boda y qué tendencias arrasan en 2026

Las bodas en España han revolucionado el panorama social en los últimos años. Lo que empezó siendo una celebración familiar, pasó a convertirse en un evento propio de la alta sociedad. Algo similiar a lo que observamos en las series de época, aquellas en las que la aristocracia se reúne con su selecto grupo de amistades para demostrar quién tiene el mejor atuendo y lucir un aspecto tan digno como acaudalado.

Estas conclusiones no derivan de experiencias cercanas, sino de la tercera edición del Informe del Sector Nupcial 2026, que ha realizado un completo reporte tras una exhaustiva encuesta a más de 2.100 parejas que se casaron el pasado 2025. Todas ellas han detallado diferentes aspectos de su boda: estilo, tipología de la celebración o inlcluso gasto medio.

¿Cuál es la edad media para casarse?

Según los datos extraídos, el promedio de edad de parejas que pasan por el altar es de 34 años. El 73 % pertenecen a la generación millennial (nacidos entre 1981 y 1996), aunque se observa un notable crecimiento (17%) de enlaces de la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012). Sin embargo, uno de los datos que más curiosidad han despertado en el apartado es que el 25% de parejas ya tienen hijos antes de darse el 'sí, quiero'.

Momento del compromiso

"Del total de parejas que han participado en este estudio, hemos extraído que tardan una media de 7 años de relación antes de dar el paso y casarse", señala el informe. Además, a la hora de desgranar los datos, extrajeron que "el 21% de las parejas encuestadas celebraron una fiesta de compromiso".

Estilo de boda

El estudio determinó que las bodas al aire libre se posicionan como las favoritas de las parejas. Sin embargo, no se sigue perdiendo la esencia de la tradición: "las bodas clásicas son un éxito entre la generación Z". Asimismo, las bodas minimalistas, celebración centrada en la filosofía "menos es más", priorizando la elegancia, la funcionalidad y la simplicidad sobre la opulencia, también se encuentran entre las más demandadas por los "recién enamorados".

Coste medio de una boda

Esta cuestión se presenta como una de la más controvertidas. Según apunta el informe: "El precio medio de una boda en España es de 25.183 euros, un precio que no incluye ni el anillo de compromiso ni la luna de miel". El presupuesto medio por invitado es de 225 euros, "un 6% más en comparación con el año anterior". Con respecto al pago de la boda por parte de los novios, "el 44% de las parejas compartió su número de cuenta para los regalos". Con respecto al número de invitados: "Suele haber 115 invitados en las bodas de los millennials o 118 en las de la generación Z".

¿Boda civil o religiosa?

Los datos extraídos del informe apuntan que ha cambiado la forma de concebir el amor. De los entrevistados, un 60% prefiere formalizar su relación en una boda civil, mientras que el 35% opta por una boda religiosa. "De hecho, esta opción es muy popular entre la generación Z ya que el 50% de las parejas la elige", apuntan.