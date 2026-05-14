Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la bolsa nevera más barata del mercado: disponible por 1,69 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Action lo sabe. Por eso, ha lanzado una nueva promoción que los amantes de los pícnics y la comida al aire libre no podrán dejar escapar. Se trata de la bolsa nevera que combina funcionalidad y estilismo y cuyo precio es de tan solo 1,69 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que permite mantener frescos tanto bebidas como aperitivos. Con una capacidad de cinco litros, se presenta como la solución definitiva para transportar alimentos, bebidas o productos farmacéuticos manteniendo su temperatura durante varias horas. Ideal para picnics, trabajo, playa o para traer congelados del supermercado, evitando romper la cadena de frío.

En cuanto al diseño, la bolsa está diseñada en divertidos estampados, lo que permite combinar funcionalidad con estilo.

Bolsa nevera. / Action

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir esta bolsa nevera que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.