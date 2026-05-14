Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la cámara de seguridad inteligente más barata del mercado: rastrea el movimiento automáticamente

Action ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos sus consumidores y que apunta a que se formarán largas colas a las puertas de sus tiendas desde primera hora de la mañana. Se trata de la cámara de seguridad inteligente que combina vigliancia y calidad y cuyo precio es de tan solo 24,95 euros.

Máxima seguridad en tu hogar

Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a la resolución 2k proporciona una imagen clara, así como una visión nocturna en color. Con su función de giro/inclinación de 360 grados, es capaz de rastrear el movimiento automáticamente para garantizar una vigilancia total en exteriores. Funciona a través de aplicaciones como Alexa y Google Home y, además, admite almacenamiento local, audio bidireccional y notificaciones inteligentes.

Según indica el fabricante, su certificación IP65 garantiza resistencia al agua, por lo que esta cámara podrá soportar adversidades meteorológicas sin presentar a posteriori ningún deterioro. Una opción ideal para ubicar en la entrada, el jardín o el granero y que se presenta como la solución definitiva para la seguridad del hogar.

Cámara de seguridad. / Action

Alta demanda

La combinación de calidad, seguridad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir esta cámara de seguridad que promete convertirse en uno de los artículos estrella dentro de su categoría.