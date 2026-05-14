Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la barbacoa desechable más barata del mercado: ideal para una comida rápida al aire libre

El verano está a la vuelta de la esquina y Action lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la comida al aire libre y el buen tiempo no podrán dejar escapar. Se trata de la barbacoa desechable que combina rapidez y calidad y cuyo precio es de tan solo 3,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta barbacoa es que está lista para usar en pocos minutos. Simplemente hay que retirar el embalaje, colocar la bandeja sobre su soporte en una superficie estable y plana, y encender el papel del carbón con fósforos. Impresidible no cocinar con llama; transcurridos 15-20 minutos, las brasas comenzarán a formarse y se evitará que la comida se queme o sepa a combustible.

Otro de los puntos fuertes de este artículo es que es compacto y fácil de transportar. Ideal para disfrutar del buen sabor de la carne, embutidos o verduras al aire libre y sin complicaciones. Además, no hay limpieza, la barbacoa se desecha una vez se haya utilizado.

Barbacoa desechable. / Action

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir esta barbacoa desechable que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.