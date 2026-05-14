Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la guirnalda de luces solares para suelo más barata del mercado: disponible por 11,99 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la iluminación en exteriores. Se trata de la guirnalda de luces solares para suelo que combina calidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 11,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de cinco luces LED para suelo con tres modos de iluminación seleccionables: color único, luz blanca fija y cambio de color. Una opción ideal para ajustar la luz en función de la calidad que se busque en el momento.

La guirnalda se enciende automáticamente al anochecer -y cuenta con una autonomía de ocho horas-, no obstante, se puede apagar manualmente. De esta forma se evitarán tropezones y caídas propias de la oscuridad.

El fabricante indica que cuenta con certificación contra salpicaduras de agua (IP44), prometiendo soportar condiciones meteorológicas adversas. Además, señala que dispone de seis estacas para fijar las luces y el panel solar y su temperatura de funcionamiento va de 0 a 45 °C según la protección de la batería. Un intervalo que se ajusta a cualquier clima de la península ibérica e islas.

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente guirnalda que por tan solo 11,99 euros promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.