Los psicólogos coinciden: aquellos que apuntan sus cosas en un calendario de papel valoran la simplicidad
Una costumbre que se ha dejado de hacer con la llegada de los teléfonos móviles
Utilizar un calendario de papel para apuntar las citas o lo que teníamos que hacer en un futuro era una costumbre que se ha dejado de hacer con la llegada de los teléfonos móviles. Pero aún así sigue habiendo personas que no han perdido esta costumbre y en este sentido, los psicólogos coinciden en que esas personas valoran la simplicidad.
Algo que queda claro, además, es que estas personas valoran más la experiencia tangible, algo que pueden conservar, a diferencia de una agenda electrónica donde los datos, una vez pasados, se suelen borrar.
Pero no solo eso, los expertos consideran que las personas que anotan sus objetivos en papel tienen más posibilidades de alcanzarlos.
Simplicidad
Y por último, los psicólogos consideran que estas personas valoran la simplicidad por encima de los que supone la tecnología.
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Multa a las condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco por salir en un documental hablando del crimen
- Multado con 200 euros tras conducir a la velocidad adecuada pero ignorar las ranuras inferiores que se vigilan por Ley tras el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un millón de casadielles al año y una decisión: el adiós de dos históricos hosteleros de Cornellana
- Una 'descomunal' tormenta arrasa 'el Valle del Jerte asturiano': 'Hemos perdido casi todas las cerezas; en minutos, el trabajo de todo un año se fue al garete
- Irene Rosales emite un comunicado tras salir a la luz la nueva ruptura de Kiko Rivera: 'No sé que quiere