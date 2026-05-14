Los psicólogos coinciden: aquellos que apuntan sus cosas en un calendario de papel valoran la simplicidad

Utilizar un calendario de papel para apuntar las citas o lo que teníamos que hacer en un futuro era una costumbre que se ha dejado de hacer con la llegada de los teléfonos móviles. Pero aún así sigue habiendo personas que no han perdido esta costumbre y en este sentido, los psicólogos coinciden en que esas personas valoran la simplicidad.

Algo que queda claro, además, es que estas personas valoran más la experiencia tangible, algo que pueden conservar, a diferencia de una agenda electrónica donde los datos, una vez pasados, se suelen borrar.

Una mujer pone una nota en un bloc. / Freepik

Pero no solo eso, los expertos consideran que las personas que anotan sus objetivos en papel tienen más posibilidades de alcanzarlos.

Simplicidad

Y por último, los psicólogos consideran que estas personas valoran la simplicidad por encima de los que supone la tecnología.