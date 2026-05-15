¿Qué es la colombofobia? Una experta explica cómo afrontar el miedo irracional a las palomas

¿Cambias de acera cuando ves una paloma? ¿Te molesta el sonido del aleteo o simplemente te incomóda la presencia de esta ave? Las palomas conviven con nosotros, como si de cualquier animal doméstico se tratase. De hecho, hace 10.000 años eran aves que sirvieron de compañía o fuente de alimentación y permitieron realizar grandes labores de mensajería. Por ello, en muchas ocasiones se muestran cercanas con el ser humano, aunque muchos huyan de ellas tras producir una enorme sensación de rechazo. En este contexto, la psicóloga Laura Ruiz, en su artículo para La mente es maravillosa , ha explicado en qué consiste la colombofobia y cómo superarla.

Pánico a las palomas

"Las fobias específicas, y más concretamente, las fobias animales como esta, suelen aparecer en la infancia, y si no se tratan, difícilmente desaparecen de forma espontánea", comienza explicando. Insiste en que este tipo de temor se trata de una "fobia específica" y padecer este diagnóstico está directamente relacionado con los trastornos de ansiedad: "Se caracterizan por un miedo irracional, intenso y desproporcionado a un determinado estímulo o situación; en este caso, a las palomas".

En caso de duda sobre si se parece una fobia o temor, la experta aclara que hay tres tipos de sintomas que evidencian que la sensación de rechazo hacia el animal va mucho más allá: "Aparece también evitación (síntoma conductual), síntomas psicológicos (malestar ante la sola idea de pensar en una paloma) y síntomas fisiológicos como taquicardia, sudoración o presión en el pecho cuando se piensa en el estímulo fóbico o cuando se está delante del mismo".

La experta insiste en que estas fobias específicas van mucho más allá del miedo, ya que se trata "pánico o de una ansiedad excesiva teniendo en cuenta el objeto que produce estas reacciones". Además, señala que estos temores tienen que ver con objetos o situaciones que no suelen ser sinónimo de peligrosidad. En caso de que fuera así, los "síntomas de la fobia serían desproporcionados".

Palomas volando. / Agencias

Principales causas

"Las fobias específicas aparecen por múltiples causas, aunque la más frecuente es una experiencia traumática con el estímulo fóbico". Por tanto, en la mayoría de casos, la persona que padece la fobia guarda una pésima situación pasada con este animal. Además, señala que la propia paloma puede producir sensación de asco, lo que "incrementa la activación emocional asociada a la fobia". Y, como dato curioso, también ver, recibir y escuchar constantemente noticias de personas que han sufrido algún tipo de mala experiencia por las palomas puede originar colombofobia.

¿Cómo combatir la colombofobia?

La experta, basándose en la Guía de tratamientos psicológicos eficaces de Marino Pérez (2010), recomienda dos tipos de terapia. En primer lugar, aquella conocida como de "exposición", que se basa en animar al paciente a exponserse de forma progresiva a las palomas: "Primero, a través de la imaginación y luego a través de la realidad", todo ello con el objetivo de que desaparezcan esas reacciones que inmovilizan por completo al individuo.

"Por otro lado, a través de la terapia cognitiva, se trabaja sobre todo mediante la reestructuración cognitiva". De esta forma, los pensamientos disfuncionales que aparecen con la llegada de las palomas se irán modificando por otros "más realistas y adaptativos".