Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la lámpara antimosquitos más barata y potente del mercado: disponible por 4,99 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Action lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de las acampadas y las jornadas al aire libre. Se trata de la lámpara antimosquitos que combina calidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 4,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una luz que permite el control de insectos, un método muy efectivo para evitar su entrada sin necesidad de emplear sustancias químicas. Además, su estructura compacta y su práctico sistema de cuelgue se presentan como la solución definitiva para disfrutar de una agradable jornada al aire libre.

Según indica el fabricante, la lámpara es recargable mediante un USB-C (cable a la venta por separado) y dispone de hasta 6 horas de uso.

Lámpara antimosquitos. / Action

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Action. ¿El objetivo? Conseguir esta lámpara antimosquitos que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.