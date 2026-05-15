Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el exprimidor de cítricos más práctico y barato del mercado: disponible por 15,05 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes del zumo y la calidad del sabor no podrán dejar escpar. Se trata del exprimidor de cítricos eléctrico que ayudará a preparar tus desayunos sin ningún tipo de esfuerzo y cuyo precio es de tan solo 15,05 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este electrodoméstico es que dispone de un control de pulpa ajustable que ayuda a preparar el zumo a gusto de consumidor, desde claro hasta con mucha pulpa. Cuenta con una capacidad de 350 litros y una función de arranque y parada automática que permite manejar el dispositivo sin esfuerzo. El mecanismo es fácil: presionar la fruta sobre el cono y en pocos segundos estará listo para degustar.

El fabricante indica que el exprimidor es apto para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza.

Exprimidor de cítricos. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente exprimidor que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.