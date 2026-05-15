Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina hinchable más barata del mercado: disponible por 6,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza máxima diversión
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por eso, ha lanzado una nueva promoción en su sección infantil que promete conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata de la piscina hinchable que combina resistencia y diversión y cuyo precio es de tan solo 6,99 euros.
Un verano refrescante
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una capacidad de agua de 140 litros. Un volumen suficiente para que los más pequeños pueden refrescarse y jugar en los días más calurosos. Con respecto a su equipamiento, el fabricante indica que dispone de tres aros de aire del mismo tamaño, así como unas válvuas de seguridad para proteger el sistema hidráulico liberando el exceso de presión. Frente a las roturas, incluye parches de reparación que permiten a los más pequeños continuar disfrutando de esta piscina que es apta a partir de dos años.
Alta demanda
La combinación de calidad, diversión y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objeitvo? Conseguir esta piscina hinchable que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara recargable que es la más barata del mercado: es ideal para irte de vacaciones
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- La conexión con Asturias de David Mesonero, alineado con la alternativa a presidir el Real Madrid