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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manguera de jardín más potente y barata del mercado: fácil de manejar y con gran libertad de movimiento

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manguera de jardín más potente y barata del mercado: fácil de manejar con gran libertad de movimiento

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manguera de jardín más potente y barata del mercado: fácil de manejar con gran libertad de movimiento / Lidl

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello ha lanzado una nueva promoción en su sección de bricolaje que promete conquistar a los amantes del jardín. Se trata de la manguera que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.

Principales características

Uno de los principales atractivos es que gracias a su tejido cruzado garantiza que la manguera mantenga su forma, resista sin deformarse y dure mucho tiempo sin romperse ni endurecerse. El fabricante añade que dispone de gran libertad de movimiento gracias a la elasticidad de su estructura. Una opción ideal, que asegura gran resistencia a la presión del fluido sin provocar que estalle.

Asimismo, es resistente a la intemperie, a los rayos UV y a una temperatura comprendida entre los 10 a +60 °C.

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Manguera para jardín.

Manguera para jardín. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente manguera que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

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