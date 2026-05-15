Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manguera de jardín más potente y barata del mercado: fácil de manejar y con gran libertad de movimiento
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello ha lanzado una nueva promoción en su sección de bricolaje que promete conquistar a los amantes del jardín. Se trata de la manguera que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.
Principales características
Uno de los principales atractivos es que gracias a su tejido cruzado garantiza que la manguera mantenga su forma, resista sin deformarse y dure mucho tiempo sin romperse ni endurecerse. El fabricante añade que dispone de gran libertad de movimiento gracias a la elasticidad de su estructura. Una opción ideal, que asegura gran resistencia a la presión del fluido sin provocar que estalle.
Asimismo, es resistente a la intemperie, a los rayos UV y a una temperatura comprendida entre los 10 a +60 °C.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente manguera que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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