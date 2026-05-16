Los expertos lo tienen claro: estos son los cuatro beneficios de incluir huevo en tu dieta

Durante años, el huevo estuvo rodeado de mitos y dudas relacionados con la salud cardiovascular y el colesterol. Sin embargo, cada vez son más los expertos que coinciden en que se trata de uno de los alimentos más nutritivos y completos en la dieta diaria. Tanto la Universidad de Utah como la doctora Franciska Spritzle destacan sus beneficios gracias a su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales esenciales.

Un huevo frito. / Freepick

Una fuente de proteínas de alta calidad

Uno de los principales beneficios del huevo es su alto aporte proteíco. Un huevo grande contiene cerca de seis gramos de proteínas y proporciona todos los aminoácidos necesarios que el organismo necesita obtener a través de la alimentación.

Según la Universidad de Utah, consumir suficientes proteínas ayuda a aumentar la masa muscular, mejorar la salud ósea y favorecer la pérdida de peso. En la misma línea, la doctora Franciska Spritzler recuerda que “la proteína es vital para construir y mantener músculos, además de cuidar la piel, el cabello y los órganos internos”.

Un aliado para la salud ocular

La yema del huevo contiene luteína y zeaxantina, dos antioxidantes relacionados con la protección ocular y la prevención del deterioro visual relacionado con la edad. Además, este alimento aporta vitamina A, fundamental para el correcto funcionamiento de los ojos. “Las yemas contienen carotenoides que pueden ayudar a proteger la salud ocular”, explica Spritzler, que destaca el potencial de este alimento dentro de una dieta equilibrada.

Más saciedad y menos hambre

Otro de los aspectos más valorados por es la capacidad saciante. Gracias a su combinación de grasas saludables y proteínas, contribuye a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo.

Diversos estudios citados por la doctora Spritzler muestran que quienes desayunan huevos suelen comer menos a lo largo del día. Esto se debe a que alimentos ricos en proteínas favorecen la liberación de hormonas relacionadas con la saciedad y reducen la sensación de hambre. Además, un huevo grande apenas contiene unas 70 calorías, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan controlar su peso.

Beneficios durante el embarazo

Los expertos también destacan el papel del huevo durante el embarazo por su contenido en hierro, vitamina B12, ácido fólico y colina, nutrientes esenciales para el desarrollo cerebral del bebé. La Universidad de Utah subraya que el ácido fólico contribuye al correcto desarrollo del cerebro y la médula espinal del feto, mientras que la colina está relacionada con la salud cerebral y hepática.