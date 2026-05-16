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Los expertos lo tienen claro: estos son los cuatro beneficios de incluir huevo en tu dieta

"Un solo huevo contiene más nutrientes por caloría que la mayoría de alimentos", señalan

Los expertos lo tienen claro: estos son los cuatro beneficios de incluir huevo en tu dieta

Los expertos lo tienen claro: estos son los cuatro beneficios de incluir huevo en tu dieta / Freepik

Emma Fernández

Durante años, el huevo estuvo rodeado de mitos y dudas relacionados con la salud cardiovascular y el colesterol. Sin embargo, cada vez son más los expertos que coinciden en que se trata de uno de los alimentos más nutritivos y completos en la dieta diaria. Tanto la Universidad de Utah como la doctora Franciska Spritzle destacan sus beneficios gracias a su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales esenciales.

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Un huevo frito. / Freepick

Una fuente de proteínas de alta calidad

Uno de los principales beneficios del huevo es su alto aporte proteíco. Un huevo grande contiene cerca de seis gramos de proteínas y proporciona todos los aminoácidos necesarios que el organismo necesita obtener a través de la alimentación.

Según la Universidad de Utah, consumir suficientes proteínas ayuda a aumentar la masa muscular, mejorar la salud ósea y favorecer la pérdida de peso. En la misma línea, la doctora Franciska Spritzler recuerda que “la proteína es vital para construir y mantener músculos, además de cuidar la piel, el cabello y los órganos internos”.

Un aliado para la salud ocular

La yema del huevo contiene luteína y zeaxantina, dos antioxidantes relacionados con la protección ocular y la prevención del deterioro visual relacionado con la edad. Además, este alimento aporta vitamina A, fundamental para el correcto funcionamiento de los ojos. “Las yemas contienen carotenoides que pueden ayudar a proteger la salud ocular”, explica Spritzler, que destaca el potencial de este alimento dentro de una dieta equilibrada.

Más saciedad y menos hambre

Otro de los aspectos más valorados por es la capacidad saciante. Gracias a su combinación de grasas saludables y proteínas, contribuye a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo.

Diversos estudios citados por la doctora Spritzler muestran que quienes desayunan huevos suelen comer menos a lo largo del día. Esto se debe a que alimentos ricos en proteínas favorecen la liberación de hormonas relacionadas con la saciedad y reducen la sensación de hambre. Además, un huevo grande apenas contiene unas 70 calorías, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan controlar su peso.

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Beneficios durante el embarazo

Los expertos también destacan el papel del huevo durante el embarazo por su contenido en hierro, vitamina B12, ácido fólico y colina, nutrientes esenciales para el desarrollo cerebral del bebé. La Universidad de Utah subraya que el ácido fólico contribuye al correcto desarrollo del cerebro y la médula espinal del feto, mientras que la colina está relacionada con la salud cerebral y hepática.

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