¿Con laurel o sin él? Un chef revela cómo conseguir un arroz más sabroso

El arroz blanco parece una de las recetas más sencillas de la cocina, pero conseguir que quede sabroso, suelto y en su punto conlleva más técnica de la que parece. El chef Marcos Serén ha compartido sus claves para alcanzar un grano perfecto en textura y sabor, destacando el papel que juega el laurel en el resultado final. “Así preparo el arroz blanco perfecto: suelto, sabroso y sin pasarse de cocción. Ideal como guarnición o base de cualquier plato”, explica el cocinero.

Plato de arroz / Freepick

El laurel, un ingrediente que marca la diferencia

Aunque muchas personas dudan sobre si añadir laurel al arroz, el chef asegura que una sola hoja aporta aroma y profundidad de sabor sin enmascarar el resto de ingredientes. El truco está en incorporarla desde el sofrito para que el arroz absorba mejor sus matices durante la cocción.

Ingredientes para cuatro personas

1 vaso de arroz blanco (200 gramos)

2 vasos de agua (400 mililitros aproximadamente)

2 dientes de ajo con piel

1 hoja de laurel

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

¿Cuál es el secreto para un arroz suelto?

La receta comienza calentando aceite de oliva en una olla a fuego medio. Después se añaden los ajos con piel y se sofríen hasta que estén dorados. Posteriormente, se incorpora el arroz junto con la hoja de laurel y la sal. El chef recomienda remover bien para que el grano quede impregnado del aceite antes de añadir el agua.

Uno de los consejos más populares del cocinero es medir el agua utilizando el dedo índice. “El agua debe llegar hasta el primer nudillo”, explica. Cuando el agua empieza a hervir, hay que bajar el fuego, tapar la olla y cocinar durante 14 minutos sin destapar en ningún momento. Después, el arroz debe reposar dos minutos más con el fuego apagado.

Serén recomienda utilizar arroz de grano largo para conseguir una textura más suelta. Además, quienes quieran un toque diferente pueden añadir cúrcuma o azafrán para aportar color y aroma. El resultado es un arroz blanco versátil y lleno de sabor, perfecto como base para salteados, arroces con verduras o como acompañamiento de carnes y pescados.