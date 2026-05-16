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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las zapatillas de running que prometen comodidad y rendimiento: disponibles por 11,99 euros

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las zapatillas de running que prometen comodidad y rendimiento: disponibles por 11,99 eur

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las zapatillas de running que prometen comodidad y rendimiento: disponibles por 11,99 eur / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes del deporte no podrán dejar escapar. Se trata de las zapatillas de running para mujer que combinan calidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 11,99 euros.

Un entrenamiento libre de lesiones

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un cómodo acolchado en la lengüeta y el borde de la caña. Además, su suela robusta amortiguadora, evitará que la tensión se clave en los tendones y huesos sensibles de la parte superior del pie.

Las zapatillas están compuestas por un material exterior de malla transpirable y forro textil para una comodidad óptima. Sin duda, la solución definitiva para garantizar un entreno cómodo y libre de lesiones.

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Zapatillas de running.

Zapatillas de running. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir estas zapatillas que prometen convertirse en uno de los artículos estrella de la teporada dentro de su categoría.

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