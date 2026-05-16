Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de acero inoxidable más barata del mercado: disponible por 11,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la cocina no podrán dejar escapar. Se trata de la sartén de acero inoxidable que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 11,99 euros.

¿Qué ofrece?

La unidad ha despertado interés entre los compradores por su increíble relación calidad-precio. Cuenta con un diámetro de 25 cm y está diseñada en acero inoxidable especialmente duro, ideal para resistir a los arañazos y a la abrasión.

El artículo es compatible con cocinas eléctricas, vitrocerámicas y de gas. También puede emplearse en el horno con un límite de temperatura de 250 °C, lo que aumenta sus posibilidades culinarias. Además, es apta para el lavavajillas, lo que simplifica enormemente el proceso de limpieza.

Sartén de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El Objetivo? Conseguir esta sartén de acero inoxidable que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.