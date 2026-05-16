Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de acero inoxidable más barata del mercado: disponible por 11,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la cocina no podrán dejar escapar. Se trata de la sartén de acero inoxidable que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 11,99 euros.
¿Qué ofrece?
La unidad ha despertado interés entre los compradores por su increíble relación calidad-precio. Cuenta con un diámetro de 25 cm y está diseñada en acero inoxidable especialmente duro, ideal para resistir a los arañazos y a la abrasión.
El artículo es compatible con cocinas eléctricas, vitrocerámicas y de gas. También puede emplearse en el horno con un límite de temperatura de 250 °C, lo que aumenta sus posibilidades culinarias. Además, es apta para el lavavajillas, lo que simplifica enormemente el proceso de limpieza.
Alta demanda
La combinación de calidad, resistencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El Objetivo? Conseguir esta sartén de acero inoxidable que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara recargable que es la más barata del mercado: es ideal para irte de vacaciones
- Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
- La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
- Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
- El plan estrella del Principado para reducir los atascos en Oviedo: un tercer carril y mejoras en los enlaces de la autovía
- Cuenta atrás para la reapertura del Hotel Truita en el centro de Cangas del Narcea