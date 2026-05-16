¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? Esto es lo que pensaba Aristóteles sobre el empleo y la felicidad
El filósofo defendía que el empleo era necesario para garantizar la supervivencia, pero nunca debía convertirse en el centro de la existencia. Sus ideas sobre el equilibrio entre esfuerzo, tiempo libre y felicidad siguen hoy más vigentes que nunca
El concepto de trabajo ha cambiado enormemente a lo largo de la historia. Sin embargo, una de las visiones más influyentes continúa siendo la del filósofo griego Aristóteles. Aunque vivió en el siglo IV a.C., gran parte de sus reflexiones sobre la riqueza, el esfuerza y la actividad humana permanecen en el centro del debate.
Para el pensador, trabajar era una actividad esencial para garantizar la superviviencia y un correcto funcionamiento de la sociedad, pero no constituía el fin último de la vida. Aristóteles era fiel defensor de que el principal objetivo del ser humano debía ser alcanzar la felicidad, comprendida como una vida virtuosa y guiada por la razón.
El valor del tiempo libre
En obras como Política y Ética a Nicómaco, el filósofo creó una diferenciación entre aquellas actividades que permitían desarrollar plenamente las capacidades morales e intelectuales y las tareas destinadas exclusivamente a cubrir necesidad materiales.
Aristóteles defendía que el verdadero progreso humano se originaba en el tiempo libre, conocido en Grecia como “scholé”, origen etimológico de la palabra “escuela”. Ese espacio no se limitaba a la inactividad, sino a la oportunidad para debatir, cultivar, pensar y aprender. Por ello, Aristóteles veía con preocupación los trabajos excesivamente mecánicos o repetitivos, ya que, según su criterio, podían limitar el desarrollo intelectual del individuo.
Una visión marcada por su época
Los pensamientos aristotélicos relacionados con el trabajo también reflejan la estructura social de la Antigua Grecia. El pensador defendía que algunas labores físicas debían ser propias de esclavos o trabajadores manuales para que los ciudadanos libres pudieran desarrollar con plenitud la filosofía, la vida pública y la política. Esta visión, muy criticada desde los valores actuales, demuestra hasta qué punto su pensamiento estaba condicionado por el contexto social e histórico de la época.
Pese a ello, algunos expertos consideran que sus reflexiones siguen siendo relevantes en debates contemporáneos relacionados con la conciliación, la productividad o el equilibrio entre vida personal y profesional.
Trabajo, dinero y felicidad
Aristóteles también puso en el centro del debate la relación entre la riqueza y el trabajo. Fiel defensor de que el dinero debía ser un medio para vivir cómodamente, no un fin como tal. De hecho, advertía que acumular riqueza no debía ser un principal objetivo vital. Según el filósofo, una vida plenamente humana requería estabilidad: trabajar para satisfacer las necesidades materiales, pero sin renunciar al cultivo de la mente, las relaciones sociales y la búsqueda de la virtud.
Más de dos mil años después, sus ideas y pensamientos continúan alimentando preguntas tan actuales como controvertidas: cuánto debe trabajar una persona, qué papel ocupa el empleo en la felicidad y dónde se encuentra el verdadero sentido de una vida plena.
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara recargable que es la más barata del mercado: es ideal para irte de vacaciones
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
- Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- La conexión con Asturias de David Mesonero, alineado con la alternativa a presidir el Real Madrid