¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? Esto es lo que pensaba Aristóteles sobre el empleo y la felicidad

El concepto de trabajo ha cambiado enormemente a lo largo de la historia. Sin embargo, una de las visiones más influyentes continúa siendo la del filósofo griego Aristóteles. Aunque vivió en el siglo IV a.C., gran parte de sus reflexiones sobre la riqueza, el esfuerza y la actividad humana permanecen en el centro del debate.

Para el pensador, trabajar era una actividad esencial para garantizar la superviviencia y un correcto funcionamiento de la sociedad, pero no constituía el fin último de la vida. Aristóteles era fiel defensor de que el principal objetivo del ser humano debía ser alcanzar la felicidad, comprendida como una vida virtuosa y guiada por la razón.

El valor del tiempo libre

En obras como Política y Ética a Nicómaco, el filósofo creó una diferenciación entre aquellas actividades que permitían desarrollar plenamente las capacidades morales e intelectuales y las tareas destinadas exclusivamente a cubrir necesidad materiales.

Aristóteles defendía que el verdadero progreso humano se originaba en el tiempo libre, conocido en Grecia como “scholé”, origen etimológico de la palabra “escuela”. Ese espacio no se limitaba a la inactividad, sino a la oportunidad para debatir, cultivar, pensar y aprender. Por ello, Aristóteles veía con preocupación los trabajos excesivamente mecánicos o repetitivos, ya que, según su criterio, podían limitar el desarrollo intelectual del individuo.

Una visión marcada por su época

Los pensamientos aristotélicos relacionados con el trabajo también reflejan la estructura social de la Antigua Grecia. El pensador defendía que algunas labores físicas debían ser propias de esclavos o trabajadores manuales para que los ciudadanos libres pudieran desarrollar con plenitud la filosofía, la vida pública y la política. Esta visión, muy criticada desde los valores actuales, demuestra hasta qué punto su pensamiento estaba condicionado por el contexto social e histórico de la época.

Pese a ello, algunos expertos consideran que sus reflexiones siguen siendo relevantes en debates contemporáneos relacionados con la conciliación, la productividad o el equilibrio entre vida personal y profesional.

Trabajo, dinero y felicidad

Aristóteles también puso en el centro del debate la relación entre la riqueza y el trabajo. Fiel defensor de que el dinero debía ser un medio para vivir cómodamente, no un fin como tal. De hecho, advertía que acumular riqueza no debía ser un principal objetivo vital. Según el filósofo, una vida plenamente humana requería estabilidad: trabajar para satisfacer las necesidades materiales, pero sin renunciar al cultivo de la mente, las relaciones sociales y la búsqueda de la virtud.

Más de dos mil años después, sus ideas y pensamientos continúan alimentando preguntas tan actuales como controvertidas: cuánto debe trabajar una persona, qué papel ocupa el empleo en la felicidad y dónde se encuentra el verdadero sentido de una vida plena.