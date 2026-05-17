Dos chefs coinciden: este es el grave error que arruina el arroz blanco

Hacer un buen arroz blanco parece una de las recetas más sencillas de la cocina, pero conseguir que quede realmente suelto, equilibrado y en su punto exacto no siempre resulta fácil. En este contexto, dos chefs de la alta cocina, Jordi Cruz y Marcos Serén, han coincidido en cuál es el verdadero secreto para lograrlo. Aunque cada uno utiliza técnicas y proporciones diferentes, ambos cocineros comparten una misma idea: respetar el proceso es fundamental.

Jordi Cruz apuesta por la precisión absoluta

El chef propone una técnica basada en medidas exactas y mínima manipulación del arroz durante la cocción. Su método comienza lavando 500 gramos de arroz redondo “hasta que el agua salga lo más limpia posible”, un paso que considera imprescindible para eliminar el exceso de almidón y conseguir un grano más suelto.

Después, cocina el arroz con 600 mililitros de agua y 5 gramos de sal. Primero mantiene cuatro minutos a fuego fuerte y después diez minutos a fuego mínimo, siempre con la tapa puesta. “Cuando el método es preciso, el resultado habla por sí solo”, asegura el cocinero.

Marcos Serén añade ajo y laurel

Por su parte, el cocinero apuesta por un arroz más aromático y lleno de sabor. El chef comienza sofriendo dos dientes de ajo con piel en aceite de oliva virgen extra antes de incorporar el arroz, una hoja de laurel y la sal. Después añade el agua y utiliza un truco tradicional para medir la cantidad exacta: que el líquido llegue al primer nudillo del dedo índice.

Su recomendación también pasa por no destapar la olla durante la cocción. “Cocina 14 minutos sin abrir la tapa”, insiste el cocinero en su receta.

El detalle en el que ambos coinciden

Pese a las diferencias en ingredientes y elaboración, los dos chefs coinciden en algo esencial: el arroz necesita estabilidad durante la cocción. Abrir la tapa antes de tiempo, remover constantemente el grano o alterar los tiempos son errores que pueden arruinar el resultado final. Además, ambos recomiendan dejar reposar el arroz unos minutos antes de servirlo. Ese paso final permite que el vapor termine de ajustar la textura y ayuda a que el grano quede mucho más suelto.