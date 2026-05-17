Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de brazo con diseño de madera más potente y barata del mercado: disponible por 12,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina. Se trata de la batidora de brazo con diseño de madera que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es de tan solo 12,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su modalidad 3 en 1(mezclar, triturar y batir). Una opción que permite ahorrar espacio y dinero al combinar el trabajo de tres electrodomésticos en un solo motor. Asimsimo, dispone de un vaso medidor que garantiza máxima precisión en el proceso de preparado.

La batidora incluye un pie mezclador y batidor de varillas de acero inoxidable de alta calidad. Ideal para alcanzar texturas homogéneas. Incluye un botón turbo para una potente mezcla por impulsos, ideal para triturar ingredientes duros o espesar mezclas sin correr el riesgo de procesarlos en exceso.

Batidora con diseño de madera / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta batidora con diseño de madera que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.