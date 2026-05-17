Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de brazo con diseño de madera más potente y barata del mercado: disponible por 12,99 euros

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de brazo con diseño de madera más potente y barata del mercado: disponible por 12,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de brazo con diseño de madera más potente y barata del mercado: disponible por 12,99 euros / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina. Se trata de la batidora de brazo con diseño de madera que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es de tan solo 12,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su modalidad 3 en 1(mezclar, triturar y batir). Una opción que permite ahorrar espacio y dinero al combinar el trabajo de tres electrodomésticos en un solo motor. Asimsimo, dispone de un vaso medidor que garantiza máxima precisión en el proceso de preparado.

La batidora incluye un pie mezclador y batidor de varillas de acero inoxidable de alta calidad. Ideal para alcanzar texturas homogéneas. Incluye un botón turbo para una potente mezcla por impulsos, ideal para triturar ingredientes duros o espesar mezclas sin correr el riesgo de procesarlos en exceso.

Noticias relacionadas y más

Batidora con diseño de madera

Batidora con diseño de madera / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta batidora con diseño de madera que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
  2. Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
  3. Tragedia en Ribadeo: un joven de 23 años y natural del Occidente muere al caer de un quad y precipitarse al mar
  4. Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  5. La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
  6. El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
  7. Es una desgracia', claman los conocidos del joven de 23 años, criado en Tapia y soldador en Gondán, que falleció en la costa ribadense
  8. Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de brazo con diseño de madera más potente y barata del mercado: disponible por 12,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de brazo con diseño de madera más potente y barata del mercado: disponible por 12,99 euros

Calentamiento del Alimerka Oviedo Baloncesto para su segundo partido en San Sebastián

Jonas Vingegaard da otro golpe en el Giro y gana en la subida a Corno alle Scale

Jonas Vingegaard da otro golpe en el Giro y gana en la subida a Corno alle Scale

La UNED abre la matrícula para sus cursos de verano: habrá cuatro en Gijón y uno en Ribadesella

La UNED abre la matrícula para sus cursos de verano: habrá cuatro en Gijón y uno en Ribadesella

Barbón sigue a la gresca con Ayuso y apunta a Queipo: "No defiende los intereses de Asturias

Barbón sigue a la gresca con Ayuso y apunta a Queipo: "No defiende los intereses de Asturias

Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Catalunya

Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Catalunya

El MUJA abre su trastienda científica: el trabajo "silencioso" que sostiene cada pieza expuesta en el jurásico colungués

El MUJA abre su trastienda científica: el trabajo "silencioso" que sostiene cada pieza expuesta en el jurásico colungués

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la falda midi color beige que marcará tendencia este verano: disponible por 8,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la falda midi color beige que marcará tendencia este verano: disponible por 8,99 euros
Tracking Pixel Contents