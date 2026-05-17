Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tensiómetro más preciso y barato del mercado: disponible por 14,99 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su catálogo de salud y bienestar que apunta a formar largas colas desde primera hora de la mañana. Se trata del tensiómetro de muñeca que combina funcionalidad y precisión y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que permite medir la tensión arterial y el pulso de la muñeca de forma rápida y cómoda. El manguito está diseñado para contornos de 13,5 a 21,5 centímetros y dispone de una pantalla clara y de fácil lectura.
Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con un indicador de riesgo. En casos de una subida o bajada excesiva de la tensión, así como presencia de arritmias, el aparato alertará. Además, cuenta con dos memorias de usuario para 120 valores de medición. Sin duda, la solución definitiva para hacerse un chequeo completo y sin complicaciones.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, seguridad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente tensiómetro de muñeca que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.
- El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
- Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
- Tragedia en Ribadeo: un joven de 23 años y natural del Occidente muere al caer de un quad y precipitarse al mar
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- Es una desgracia', claman los conocidos del joven de 23 años, criado en Tapia y soldador en Gondán, que falleció en la costa ribadense
- Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas