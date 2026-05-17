Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la envasadora al vacío manual más barata del mercado: disponible por 4,99 euros

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la envasadora al vacío manual más barata del mercado: disponible por 4,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la envasadora al vacío manual más barata del mercado: disponible por 4,99 euros / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cocina y cuidado del hogar que promete conquistar a los amantes de la conserva y organización de alimentos. Se trata de la envasadora al vacío manual que combina funcionalidad y calidad y cuyo precio es de tan solo 4,99 euros.

¿Qué ofrece?

Este dispositivo destaca por su manejo inalámbrico y ultra sencillo: basta con pulsar un botón para iniciar el envasado al vacío. Es la solución perfecta para optimizar la conservación en bolsas y recipientes con válvula. Además, incluye un sistema de desconexión automática que detiene el proceso al finalizar. Para utilizarlo, solo debes colocar la envasadora sobre la válvula, presionar el botón superior y el dispositivo extraerá todo el aire de forma automática.

Noticias relacionadas y más

Productos envasados.

Productos envasados. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta envasadora manual que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents