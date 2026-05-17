¿Nacemos para un trabajo concreto? La teoría de Platón que aún genera debate

Muchos antes de la existencia de las oficinas, las jornadas laborales modernas o incluso el famoso teletrabajo, el filósofo griego Platón ya reflexionaba sobre el papel que debía ocupar el trabajo en la sociedad. Sus líneas de pensamiento, desarrolladas hace más de dos mil años, permanecen siendo objeto de estudio debido a su influencia en la educación, la organización social y la política.

Para el pensador, cada individuo disponía de unas habilidades naturales concretas y debía desempeñar la tarea para la que mejor estuviera preparado. Para él, la sociedad funcionaba correctamente cuando cada persona cumplía su labor de forma eficiente y en armonía con el resto.

La división de tareas en la sociedad ideal

En su obra mas famosa, La República, Platón detallaba una ciudad ideal onganizada en varios grupos sociales. Los gobernantes debían ocuparse de dirigir el Estado, los guardianes, de protegerlo y los productores —artesanos, comerciantes y agricultores—, de sostener la economía mediante su trabajo.

El filósofo incidía en la idea de que esta división era la vía para alcanzar la estabilidad social y evitar conflictos. Intentar desarrollar una laboral para la que el individuo no estaba preparado podía perjudicar tanto a la persona como al conjunto de la comunidad.

El trabajo como deber colectivo

Platón comprendía el trabajo como una responsabilidad colectiva, lo que dista bastante de la concepción actual, centrada en el éxito individual. Lo importante era contribuir al bienestar general, no limitarse únicamente al beneficio personal.

Asimismo, defendía la educación como papel clave para descubrir las habilidades de cada individuo y enfocarlo a desarrollar la tarea más adecuado. Por ello, era fiel defensor de la formación desde la infancia.

Una visión condicionada por su tiempo

Las teorías de Platón mostraban las desigualdades propias de la Antigua Grecia. Su modelo social era firme y no contemplaba la movilidad entre clases. Asimismo, y coincidiendo con la línea aristótelica, consideraba que muchas labores físicas recaían sobre esclavos, lo que difiere con los valores democráticos y de igualdad.

Para Platón, el verdadero objetivo del trabajo no debía ser únicamente generar riqueza, sino construir una sociedad ordenada y justa. Su pensamiento defendía que el bienestar colectivo dependía de que cada persona aportara lo mejor de sí misma al conjunto.