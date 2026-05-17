La Navaja de Ockham: el método centenario que podría explicar por qué complicamos tanto nuestra vida

Muchas veces la respuesta más sencilla es también la más acertada. Esa es la base de la conocida “navaja de Ockham”, un principio filosófico con más de 700 años de historia que hoy vigente en ámbitos tan dispares como la tecnología, la medicina, la ciencia o incluso las investigaciones policiales.

Aunque el nombre pueda parecer un auténtico misterio, no apela a un objeto físico como tal, sino que se refiere a una idea revolucionaria formulada en el siglo XIV por el filósofo inglés Guillermo de Ockham. El planteamiento era claro: tras la existencia de varias explicaciones para un mismo fenómeno, la más sencilla suele ser la más probable.

El principio que usan científicos, médicos y detectives

Con el paso del tiempo, la navaja de Ockham se ha convertido en una herramiento clave para la resolución de problemas complejos. Desde teorías científicas hasta diagnósticos médicos, esta idea contribuye a descartar hipótesis innecesariamente complicadas.

Los expertos confirman que el cerebro humano tiene tendencia a crear narrativas difíciles para trata de entender situaciones inciertas. Sin embargo, esta teoría ayuda a reflexionar sobre lo contrario: eliminar lo accesorio y quedarse con la explicación más lógica y directa. Un principio que también ha alcanzado éxito en redes sociales y en el ámbito del desarrollo personal, donde muchos lo emplean para reeducir el estrés mental y tomar decisiones rápidas. A pesar de su popularidad, los expertos recuerdan que la explicación más simple no siempre tiene por qué ser la verdadera. La clave está en no añadir elementos innecesarios sin pruebas que los respalden.