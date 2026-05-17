La OCU avisa del peligro en las compras online: así debes actuar ante un fraude

Las reclamaciones por operaciones fraudulentas con tarjeta no cesan. Las estafas en compra online continúan aumentando y cada vez son más sofiticadas. Pagos realizados desde tu tarjeta sin haberla perdido de vista, cargos que no reconoces o un vacio en la cuenta en pocos minutos, son algunas de las situaciones que denuncian miles de usuarios cada año. En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios explica a los clientes que están amparados por la ley y aclaran cuál es el procedimiento a seguir para recuperar el dinero sustraído.

La OCU alerta del aumento de este tipo de delitos y recuerda que, en la mayoría de casos, los ciberdelicuentes acceden a los datos bancarios a través de técnicas de phising o mediante páginas web fraudulentas. “Las operaciones fraudulentas derivadas del comercio electrónico son cada vez más frecuentes y complejas”, advierten, e insiste en la importancia de una rápida actuación para minimizar los daños.

Aumentan las reclamaciones por fraude

El Banco de España ha notado un aumento de reclamaciones vinculadas con tarjetas bancarias en los últimos años. Según señala la Organización, el incremento más significativo está relacionado con operaciones fraudulentas realizadas a través de internet.

Pese a que los bancos cuentan con sistemas de autenticación reforzada y medidas de seguridad adicionales para accesos a cuentas online y validar pagos, las entidades no siempre están dispuestas a devolver el dinero de forma inmediata. “Es habitual que las entidades aleguen negligencia del cliente o que este autorizó la operación al introducir una clave recibida por SMS”, señala la OCU.

¿Qué dice la ley?

La normativa de servicios de pago establece límites claros sobre la responsabilidad de los usuarios ante un fraude bancario. En los casos en los que los delincuentes duplican o copian los datos de la tarjeta sin que el titular pierda físicamente la posesión de la misma, el banco debe devolver el importe íntegro de las operaciones no autorizadas. Sin embargo, si el fraude se produce tras el robo o pérdida de la tarjeta física, el usuario podría asumir hasta un máximo de 50 euros antes de comunicar la incidencia, salvo que exista una negligencia grave. La OCU insiste: “Los consumidores están protegidos por ley frente a usos fraudulentos de sus tarjetas”.

Qué hacer si detectas cargos que no reconoces

La organización recomienda actuar de inmediato en cuanto se detecte un movimiento sospechoso en la cuenta bancaria. El primer paso es bloquear la tarjeta. El usuario debe contactar con el banco para anular la misma y evitar nuevos cargos. Las entidades financieras disponen de teléfonos de atención disponibles las 24 horas para este tipo de incidencias.

A continuación se debe presentar una denuncia. Si se sospecha de robo de datos o uso fraudulento, la OCU aconseja acudir a la Policía y formalizar una denuncia cuanto antes. Finalmente, el consumidor debe reclamar formalmente ante el servicio de atención al cliente de la entidad financiera si el banco rechaza devolver las cantidades sustraídas.

La OCU advierte de que acudir al Banco de España no siempre resulta eficaz en estos casos. “El propio organismo reconoce que determinar si hubo negligencia grave corresponde a los tribunales”, explica la asociación. Por ello, la organización considera que, si el banco mantiene su negativa, la vía judicial suele ser la opción más efectiva para recuperar el dinero.