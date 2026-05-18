Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el kit de horno de camping más potente y barato del mercado: apto para placas eléctricas, de gas y halógenas

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de acampada que promete conquistar a los amantes de la comida al aire libre. Se trata del kit de horno de camping que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 12,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que gracias a su abertura central permite una distribución uniforme del calor. Una opción ideal para hornear pan, pescado o verduras. El fabricante indica que es apto para placas eléctricas, de gas y halógenas, actuando exactamente como un horno doméstico tradicional, pero sin consumir electricidad de red.

El set está compuesto por cinco piezas: base de acero inoxidable, molde de acero, rejilla enfriadora, molde de silicona y tapa. Sin duda, este artículo se presenta como la solución definitiva para transformar el fuego de campamento básico en un horno convencional, permitiendo elaborar platos que habitualmente no se podrían cocinar en una cazuela o sarten de camping.

Kit de horno de camping. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermecados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este kit de horno de camping que por tan solo 12,99 euros promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.