Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tienda de campaña más barata del mercado: disponible por 26,99 euros
Un auténtico chollo que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de acampadas que promete conquistar a los amantes de la naturaleza y el aire libre. Se trata de la tienda de campaña para dos personas que combina practicidad y calidad y cuyo precio es de tan solo 26,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su tejido de poliéster e hidrógugo, la campaña resistirá frente a las adversidades meteorólogicas. Además, dispone de abertura de ventilación y función de protección UV, ideal para garantizar aire fresco en las jornadas más calurosas.
La entrada enrollable cuenta con una mosquitera integrada. Sin duda, la solución definitiva para tener que evitar convivir con insectos que provocan ruidos innecesarios y picaduras molestas. Asimismo, según indica el fabricante, el montaje es bastante sencillo: gracias al sistema de varillas de fibra de vidrio. Una opción ideal para montar la tienda en un abrir y cerrar de ojos.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta tienda de campaña para dos personas que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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