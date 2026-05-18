Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de pie con 3 niveles de velocidad más barato del mercado: disponible por 19,99 euros
Un auténtico chollo que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de verano que promete cayudará a combatir las jornadas más calurosas. Se trata del ventilador de pie que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con tres niveles de velocidad y oscilación. Una opción idela para ajustar la intensidad de la frescura en función de la climatología o necesidades corporales. El artículo cuenta con tres aspas, ángulo de inclinación y, además, es regulable ( 105–125 cm), lo que garantiza que puedas disfrutar del frescor desde cualquier lugar y a cualquier altura.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente ventilador que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
- El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia