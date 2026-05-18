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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de pie con 3 niveles de velocidad más barato del mercado: disponible por 19,99 euros

Un auténtico chollo que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de pie con 3 niveles de velocidad más barato del mercado: disponible por 19,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de pie con 3 niveles de velocidad más barato del mercado: disponible por 19,99 euros

Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de verano que promete cayudará a combatir las jornadas más calurosas. Se trata del ventilador de pie que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con tres niveles de velocidad y oscilación. Una opción idela para ajustar la intensidad de la frescura en función de la climatología o necesidades corporales. El artículo cuenta con tres aspas, ángulo de inclinación y, además, es regulable ( 105–125 cm), lo que garantiza que puedas disfrutar del frescor desde cualquier lugar y a cualquier altura.

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Ventilador de pie.

Ventilador de pie. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente ventilador que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.

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