Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de pie con 3 niveles de velocidad más barato del mercado: disponible por 19,99 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de verano que promete cayudará a combatir las jornadas más calurosas. Se trata del ventilador de pie que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con tres niveles de velocidad y oscilación. Una opción idela para ajustar la intensidad de la frescura en función de la climatología o necesidades corporales. El artículo cuenta con tres aspas, ángulo de inclinación y, además, es regulable ( 105–125 cm), lo que garantiza que puedas disfrutar del frescor desde cualquier lugar y a cualquier altura.

Ventilador de pie. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente ventilador que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.