Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sujetador deportivo más barato del mercado: ideal para practicar yoga, pilates y senderismo
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del deporte y la comodidad no podrán dejar escapar. Se trata del sujetador deportivo que combonia comodidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 7,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta prenda es que ofrece una sujeción ligera, ideal para practicar pilates, yoga y senderismo. Además, el tejido está diseñado para un secado rápido y evacuación de la humedad, lo que evita la sensación de humedad, enfriamiento y posibles rozaduras.
Según indica el fabricante, está elaborado en material reciclado, lo que garantiza el compromiso del consumidor con el medio ambiente. Las copas son extraíbles y mantiene la formas gracias a su tejido de fibra y a los tirantes ajustables.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este sujetador deportivo que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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