Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sujetador deportivo más barato del mercado: ideal para practicar yoga, pilates y senderismo

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sujetador deportivo más barato del mercado: ideal para practicar yoga, pilates y senderismo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sujetador deportivo más barato del mercado: ideal para practicar yoga, pilates y senderismo / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del deporte y la comodidad no podrán dejar escapar. Se trata del sujetador deportivo que combonia comodidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 7,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta prenda es que ofrece una sujeción ligera, ideal para practicar pilates, yoga y senderismo. Además, el tejido está diseñado para un secado rápido y evacuación de la humedad, lo que evita la sensación de humedad, enfriamiento y posibles rozaduras.

Según indica el fabricante, está elaborado en material reciclado, lo que garantiza el compromiso del consumidor con el medio ambiente. Las copas son extraíbles y mantiene la formas gracias a su tejido de fibra y a los tirantes ajustables.

Noticias relacionadas y más

Sujetador deportivo.

Sujetador deportivo. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este sujetador deportivo que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
  3. Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
  4. El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
  5. Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
  6. El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
  7. ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
  8. Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sujetador deportivo más barato del mercado: ideal para practicar yoga, pilates y senderismo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sujetador deportivo más barato del mercado: ideal para practicar yoga, pilates y senderismo

El PP reclama un “trato preferencial” en las cuentas de 2027 para el Suroccidente: “La situación es de extrema gravedad”

El PP reclama un “trato preferencial” en las cuentas de 2027 para el Suroccidente: “La situación es de extrema gravedad”

Saúl Craviotto, una lección de vida y deporte en el colegio Claretianas de Laviana

Saúl Craviotto, una lección de vida y deporte en el colegio Claretianas de Laviana

Valdés busca auxiliares de Policía Local para reforzar la vigilancia este verano

Valdés busca auxiliares de Policía Local para reforzar la vigilancia este verano

Luis Fernández-Vega recibe un premio en Madrid: "Investigamos para que repercuta cuanto antes en los pacientes”

Luis Fernández-Vega recibe un premio en Madrid: "Investigamos para que repercuta cuanto antes en los pacientes”

Pleno de victorias del Pillarno en el torneo de veteranos contra el Hispano y el Aula de Madrid

Pleno de victorias del Pillarno en el torneo de veteranos contra el Hispano y el Aula de Madrid

El coro de Ferreros ofrece un concierto solidario este jueves en Grado

El coro de Ferreros ofrece un concierto solidario este jueves en Grado

Barbón, Rueda y Mañueco analizan los retos del Noroeste en el II Foro de Prensa Ibérica

Barbón, Rueda y Mañueco analizan los retos del Noroeste en el II Foro de Prensa Ibérica
Tracking Pixel Contents