Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con luz más potente y barato del mercado: disponible por 29,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl ha lanzado el producto definitivo para combatir el calor sin vaciarte el bolsillo. Se trata de su nuevo ventilador de techo con luz, una solución que combina potencia, elegancia y funcionalidad por un precio rompedor de tan solo 29,99 euros.
Climatización inteligente para todo el año
El verdadero secreto de este modelo es su sistema de giro reversible ajustable. Gracias a esta función, el aparato es útil durante las cuatro estaciones: en las jornadas calurosas de verano genera una agradable corriente de aire fresco, mientras que en invierno invierte el giro para distribuir de manera homogénea el calor de la calefacción. Además, cuenta con 3 niveles de velocidad para que adaptes la intensidad a tus necesidades en cada momento del día.
El diseño está pensado para encajar en cualquier tipo de decoración. Cuenta con una elegante carcasa de metal en níquel mate, una pantalla de vidrio opalino y aspas de montaje reversible. El control del aparato mantiene el encanto clásico mediante dos interruptores de cordón independientes (uno para la luz y otro para el motor). Pensando en el ahorro energético, incluye una bombilla LED de larga duración que emite una acogedora luz blanca cálida, la cual puede ser sustituida fácilmente por el usuario cuando sea necesario.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, potencia y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente ventilador con luz que promete ocnvertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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