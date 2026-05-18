Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el saco de dormir tipo manta más barato y cómodo del mercado: con solapa térmica para excursiones de camping
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que los amantes de las acampadas y la naturaleza no podrán dejar escapar. Se trata del saco de dormir tipo manta que combina comodidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.
Comodidad en cualquier parte
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una solapa térmica y un corte tipo manta que permite dormir cálido durante las excursiones al aire libre, así como una mejor cirulación de la ventilación. Además, dispone de una cremallera de dos vías que permite cerrar el saco en ambas direcciones, así como usar de manta cuando está abierto.
El fabricante indica que resiste una temperatura de confort de +10 °C, una límite de +6 °C y una extrema de -5,5 °C. Además, se puede lavar fácilmente en un programa para prendas delicadas.
Alta demanda
La combinación de calidad, comodidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este saco de dormir tipo manta que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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